Racontez-nous comment c’est de vivre à Paris en ce moment et remportez 500 € !

Plus de 18 ans ? Prenez dix minutes pour répondre à des questions sur votre ville et repartez avec 500 € à dépenser sur Amazon.

Comme chaque année, Time Out prend le pouls des grandes villes du monde en interrogeant leurs habitants sur leurs habitudes, leurs humeurs et leurs envies. En cette rentrée, c’est au tour des Parisiennes et des Parisiens de partager leur ressenti. Que pensez-vous de l’offre culturelle, des restos, des clubs ou encore de la place accordée à l’écologie ? Est-il facile de se faire des amis à Paris ? D’y tomber amoureux ? Et surtout, la question qui divise : quel est le meilleur quartier de la capitale ?

Partagez ce que c’est que de vivre dans votre ville en ce moment, et tentez de remporter 500 € de bon d'achat

Quelques minutes suffisent pour remplir le questionnaire, par ici (attention, il est nécessaire d'avoir 18 ans pour participer). Et en prime, vous pourriez repartir avec un bon d’achat de 500 € à dépenser sur Amazon, mis en jeu lors de notre grand tirage au sort. Bref, vous nous aidez à mieux humer l'air de la ville, on vous récompense, tout le monde est content !

Consultez le règlement complet du jeu-concours ici. 

