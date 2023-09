Rendez-vous avec les cadors des planches à l’Entrepôt

Ollies, backflips et rouleaux : l’Entrepôt va la jouer californienne la semaine prochaine ! Le Paris Surf & Skateboard Festival revient dans la salle du 14e pour sa 8e édition de films et de documentaires sur la culture skate et surf. Le jury présidé par Maritxu Darrigrand, ancienne championne de surf, va décerner quatre prix parmi les 24 films et courts en compétition, originaires du monde entier (Maroc, France, États-Unis, Suède, Irlande…).

Cette année, la thématique se montre aussi sociale que SoCal avec Wade in the Water, qui retrace l’histoire méconnue des surfeurs afro-américains ; le documentaire Where Lands End sur la dépression dans le milieu du skate ; ou Waves Apart autour de l’antisémitisme dans le surf californien d’après-guerre. Dans notre viseur, une curiosité perchée : Merry Kaliyuga, un film de surf belge inspiré du mythe hindouiste du Kali Yuga transposé au Maroc ! Et le samedi à 20h, soirée spéciale surf féminin. En accès libre durant tout le festival, le Off propose un espace librairie, des expositions, des DJ sets…



Où ? L’Entrepôt 7, rue Francis-de-Pressensé, Paris 14e.

Quand ? Jeudi 21 septembre de 19h à minuit. Vendredi de 18h à minuit. Samedi 14h à minuit. Dimanche 14h à 20h.

Combien ? 8,50 €.