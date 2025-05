Retour en images sur les Time Out Food & Drink Awards 2025

Oh la belle fête ! La troisième édition des Time Out Food & Drink Awards incarnait tout ce qu’on aime et défend au quotidien à la rédaction : le talent, la sincérité, l’ouverture, la sensibilité. Des valeurs cardinales pour toutes les tables et comptoirs lauréats (sans oublier les nommé(e)s !) et qu’on retrouve aussi dans les collaborations qui ont nourri, hydraté et ambiancé la joyeuse foule des invité(e)s. Durant toute la soirée (et une partie de la nuit !), les gastronomies, les générations, les styles se sont rencontrés, mélangés, exaltés. Et pour capturer cette subtile alchimie, le photographe Louis Lepron a écumé la vaste nef brutaliste de cet ancien central téléphonique armé de son œil et d’un Xiaomi 15 Ultra. Résultat : un reportage sur le vif plein de grandes joies, de beaux moments et de petites assiettes. Oui, c’était une belle fête !

Des gens, des assiettes, des verres… La vie !

Céline Chung de la Bao Family et l’artiste Tiffany Bouelle ont une illumination.

Alice Moireau et la lumière sont très amies.

La spécialité de Time Out depuis 1968 ? Des Unes qui claquent !

Et le gagnant est…

Indispensable arrêt au stand Memento et Brown-Forman.

Casquettes et plateaux, proposés par GiftShop, réservés aux gagnants.

Coup de shaker ! Comptoir De Vie a été élu meilleur bar à cocktails de l’année

Dandelion et Hakuba : deux adresses, deux ambiances et un award ex aequo de la Meilleure table de l’année

Alina Prokopenko et son prix du turfu relancent le look Matrix

Avec son set en ébullition, The Honey One, invité par Dre Tala, a mis tout le monde d’accord

Julia Daka, Enfant Précoce, Monsieur Bonheur, Meggy Pyaneeandee et Victor Blanchet dans le canapé du photocall

Un cocktail Jack La Motta au Jack Daniel’s, cardamome et camomille

Composition florale (une partie a été mangée !)

Tour de cheese au comptoir Clamato x Dumbo.

La délicatesse du ssam végétal, crudités, herbes et fleurs du moment par Pascal Barbot et Ella Aflalo

Les équipes de Clamato et Dumbo avant le coup de feu

Une collaboration inédite entre Pascal Barbot de l’Astrance et Ella Aflalo

Rencontre afro-sri-lankaise avec un mini-hopper yassa concocté par Lahiru Weladawe de Kolam et Diadié Diombana de Bouyon !

Confection des mini-hoppers au stand Kolam x Bouyon

En attendant le prochain service...