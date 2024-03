Retour en images sur les meilleurs moments des Time Out Paris Food & Drink Awards 2024

Et voilà, les Time Out Paris Food & Drink Awards 2024, c’est fini. Le dôme rétrofuturiste et les murs en béton nu de l’Espace Niemeyer, qui ont résonné de joie, de musique et de tintements de verres, ont retrouvé leur calme brutaliste. C’est donc le bon moment pour faire un retour en images sur cette soirée mémorable, entre émotions des gagnants, bouchées de chef(fe)s et dancefloor les bras en l’air sous ailettes en alu. Par ici pour retrouver l’intégralité du palmarès !

A jamais les premiers ! Après les comités centraux du Parti communiste français, l'Espace Niemeyer a hébergé le premier événement gastronomique de son histoire, les Time Out Paris Food & Drink Awards, animés par Camille Aumont Carnel très en verve.

Le bon, le zbeul et les tonitruants ! La team de Chop Chop a déboulé en force pour venir chercher son prix de la meilleure vibe, prouvant instantanément à la foule la grande pertinence de l’award !

Tout en sobriété. Que la sage tenue de Benoît d’Onofrio ne vous trompe pas. Le lascar qui vient chercher son prix spécial pour récompenser l’inclusivité de ses breuvages sans alcool est capable de produire des verres incroyablement ébouriffants, complexes et brillants.

Marseille, Marseille, on t’accueille ! La superstar Valentin Raffali a régalé son monde avec cette assiette végétale et délicate : un voile de radis, un éboulis de céleri et un socle de ricotta. Droit au but en blanc.

Yes Boukan ! Bamao Yendé, boss du label Boukan Records, a déroulé un mix afro-latino caribéen de house, broken beat et kuduro bien énervé comme on aime.

Communist Party. Andy 4K et FTA aux platines ou comment se faire Chop-choper toute la nuit sur la piste.

Un caviar de Pelé. Christophe Pelé, le chef du Clarence, le restaurant au top de notre classement, a dégainé cette folie de maritozzo coiffé d'une généreuse cuillère de caviar. Terre, mer, sucré, salé, tout est là.

Pièce démontée. Tout le monde pensait que c’était une sculpture blanche comme le dôme de l’Espace Niemeyer… Mais non, cet assemblage blanc était un gâteau géant signé Zélikha Dinga !

Décollage immédiat ! Non, Olive Davoux (Sur Mer) et Christophe Pelé (Le Clarence) ne posent pas devant une soucoupe volante mais devant l’entrée de la coupole de l’Espace Niemeyer.

Shaker vaillant. Combat, le bar lauréat du Prix du bar responsable l’année dernière, a logiquement proposé des cocktails de saison au comptoir The Bar World of Tomorrow.

De la suite dans le iodé. Olive Davoux a proposé aux amateurs de poisson une classieuse petite assiette plus chaude qu’un calendrier de pêcheurs nus.

Haut et clair. Le Sister Midnight, meilleure vibe 2023, a servi toute la nuit le Goo Goo Muck, le titre d’une chanson des Cramps pour une merveille de cocktail.