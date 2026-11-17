Le tout sur des enceintes stéphanoises Focal Mezza Utopia et avec une présentation et une discussion animées par la journaliste de Télérama Odile de Plas.

Un an après sa sortie, LUX continue d'irradier la planète ! Alors qu'on apprenait hier lundi que Rosalía briguerait 9 Grammy pour ce quatrième album sorti en novembre dernier, voilà que l'entité Sonorium, spécialiste de l'écoute musicale en très haute fidélité, a pris l’aspiration de la nouvelle en annonçant une session autour de LUX le 15 décembre. Le tout sur des enceintes stéphanoises Focal Mezza Utopia - le nec plus ultra depuis 1979 - et avec une présentation et une discussion animées par Odile de Plas, cheffe de la rubrique musique chez Télérama.

Un disque météorite

Et on se dit qu'on tient là des conditions optimales pour écouter ce disque débarqué comme une météorite dans le monde de la pop, s'aventurant dans le classique avec cette ambiance générale dentelée par l'orchestre symphonique de Londres, sans oublier la prod du Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo sur Reliquia. Un LUX comme l'œuvre totale d'une artiste à la foi inébranlable en sa vision artistique, aussi radicalement ambitieux, épique qu'introspectif. Et qui sait, peut-être bien que les spectateurs de la session se lévèront de leurs sièges pendant le feat avec Björk Berghain.

Les places sont déjà en vente, comptez entre 12 et 16,50 € pour la session d'une heure trente. Ne traînez pas.

Quand ? Le mardi 15 décembre 2026, à 21h

Où ? 10 rue de la Vacquerie, Paris 11e

Combien ? À partir de 12 € (billetterie ici)