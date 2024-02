Saint-Valentin : les meilleures salles de ciné pour se rouler des pelles à Paris

Intérieur, nuit - Une salle de cinéma à Paris. Si vous êtes du genre à vous faire des films en amour, jouez-la Inception et invitez votre +1 à en mater un pour la Saint-Valentin. On vous laisse libre de la réal’ et du casting, du moment que vous nous laissez le rôle de chef déco. Pour vous aider à conclure, on vous livre notre palmarès des meilleures salles obscures de Paris (pour un film d’auteur ou un blockbuster) où se retrouver à deux, s’affaler sur une méridienne, débriefer au bar et se rouler des pelles plus légendaires (et consenties) que dans un film de Kechiche. Nombre de prises illimité.

Le Louxor

Bar du Louxor © Luc Boegly

Déjà, le Louxor est l’un des plus beaux (sinon le plus beau) complexe de Paris. Pour pécho, on préconise d’attendre la fin de la séance, à l’heure du débrief et du coucher de soleil sur le toit-terrasse au troisième étage du ciné. Au bar du Louxor, vous jouez votre propre film : une nuit américaine typiquement nord-parisienne, entre chien et loup, Barbès et Magenta, avec vue sur le métro aérien. Pour les scènes intérieures, le cadre Art déco à l’égyptienne, avec ses vitraux ornés de lotus, ses mosaïques et fresques, a une belle gueule d’atmosphère qui pourrait presque ennoblir la vôtre. Pro tip : dans la grande salle, profitez du balcon pour faire vos bails de Roméo et Juliette.

Le MK2 Nation

© Mk2

Pionnier du love mobilier au ciné, le groupe MK2 a commencé à intégrer à ses salles des Loveseat™ dès le début du IIIe millénaire. En gros, des sièges qui passent du simple au double grâce à un accoudoir rabattable, pour passer la séance collé-serré. Depuis quelques années, une autre innovation a fait son apparition dans certaines salles du MK2 Nation : des méridiennes deux places au premier rang, pour s’enfiler des toiles à l’horizontale (premiers arrivés, premiers servis). C’est cool parce que le prix du billet (12,90 €) reste inchangé.

Le Pathé Parnasse

© Pathé Parnasse

La première salle de cinéma premium de Paris. Si on n’y connaît pas grand-chose en son Dolby et autre technologie de pointe, on a une certaine expertise en séant sur canapé. Et les assises de ce Pathé vont être dures à détrôner. Dans chaque salle, on retrouve les sièges les plus fat de Paris, inclinables à l’envi, bordés d’une rangée de lits au premier rang. En dehors des heures de pointe, les salles sont quasi vides, et vous pouvez choisir votre siège en bookant en amont sur le site. Seul problème : le prix du billet semble lui aussi tenté de s’envoyer au 7e ciel (19,90 € en plein tarif). Rentabilisez avec un film de trois heures, et prévoyez un plaid.

Le cinéma du Panthéon

Salon du cinéma du Panthéon © Judith Bormand

A défaut d’avoir un date avec Catherine Deneuve, passez un moment de qualité dans son salon. Au-dessus de la salle de projection du cinéma du Panthéon, un grand loft de 150 m2 décoré par l’actrice et l’antiquaire préféré du 7e art, Christian Sapet, accueille les cinéphiles tout au long de la journée. Pour un déj ou pour un thé, on profite de ses moult poufs et canapés molletonnés, ou de sa jolie petite terrasse. Bien avant vous, Jacques Prévert avait ses habitudes dans cette salle centenaire. Vous en profiterez pour donner la réplique à votre +1 en reprenant à votre compte les mots du poète, derrière le magnifique scénario des Enfants du paradis : “Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour.” Attention, n’est pas Arletty qui veut.

La loge privée du MK2 Nation

© Mk2

On a trouvé le Chatroulette du ciné (en un peu moins cringe et un poil plus chic). Au-dessus de la salle 2 du MK2 Nation, une loge secrète et privée prend de haut le spectateur lambda. Conçue comme un mini-speakeasy pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, la loge est séparée de la salle par un miroir sans tain qui permet de voir sans être vu. Le rapport avec Chatroulette ? Vous ne choisissez pas le film au moment de la réservation et laissez le hasard jouer en votre faveur (ou pas). Si vous aimez les surprises, le rapport qualité/prix est plutôt réglo : 30 € par tête, popcorn et coupe de champ’ inclus. Bonus, y a de la place pour les équipes de polyamoureux. A réserver au desk de l'Hôtel Paradiso.

La salle de cinéma privative de l’hôtel Nuage

Hôtel Nuage © Ambroise Tezenas

Vos voisins au ciné vous ont gentiment recommandé de prendre une chambre ? Faites-leur plaisir et réservez à l’hôtel Nuage, discret pied-à-terre de la rue Mermoz, dans le 8e arrondissement. Parfait pour un staycation en amoureux (en mode avion), le quatre-étoiles a sa propre salle de cinéma privative, façon boudoir tout droit sorti d’un Wes Anderson, à réserver pour deux en toute intimité. Là, vous pouvez piocher parmi la vaste pile de DVD ou brancher votre propre ordi. Evidemment, bonbons et popcorn sont aussi à disposition.