Selon cette étude, il y a plus de vélos que de voitures aux heures de pointe à Paris

Alors qu’on annonçait pas plus tard que la semaine dernière autour de la première « vélorue » de la région, on s'intéresse cette fois-ci à ce qui pourrait ressembler à un passage de témoin entre la voiture et le vélo. Dans une enquête statistique publiée le mois dernier dans Le Monde, on apprend qu'« à Paris, aux heures de pointe, les vélos [ont été] plus nombreux que les voitures sur certains axes ». Avant que certains ne poussent des cris d'orfraies, essayons de comprendre comment le journal du soir en est arrivé là.

Tout d'abord, cette affirmation a été construite en consultant les données en OpenData de la ville de Paris, sur la période allant du 30 août au 17 septembre 2021, aux heures de pointe (9h et 18h) aux boulevards Magenta et Voltaire. Des rues choisies car « elles disposent chacune de voies à double sens pour les véhicules motorisés et pour les vélos. »

Et que disent les chiffres ? Et bien qu'en heure de pointe, on voit passer en moyenne 580 vélos contre 420 véhicules motorisés, soit une « circulation entre 23 % et 109 % plus efficace » au bénéfice des voies cyclables. Si ces chiffres, qui ne touchent que deux artères parisiennes, sont à prendre avec du recul, ils disent aussi beaucoup de l'évolution des mobilités parisiennes. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à pédaler, les infrastructures suivent en leur offrant un terrain de jeu toujours plus grand, laissant augurer un véritable chambardement entre l'utilisation du vélo et de la voiture à Paris.