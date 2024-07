Sept plans pour se régaler (parfois gratos) pendant les JO

Regarder tous ces athlètes se démener sous le cagnard, ça creuse. Ça tombe bien, les JO de Paris proposent pléthore de petits ou grands plats à chiner dans la multitude d’adresses éphémères sorties de terre pour l’occasion. On vous a sélectionné les meilleurs (et dont l’entrée est gratuite).

La Maison Suisse

© DR

On vous livre un secret (non bancaire) : il faut passer une tête à Maison Suisse pendant ces JO. D’abord, l’entrée est gratuite, ensuite, c’est l’occasion de découvrir le charmant jardin de l’ambassade helvète, et enfin, le programme laisse une large place à la gastronomie du pays : rösti au gruyère, planches de fromages, hot-dog à la saucisse de veau… A faire couler avec des bières artisanales, des vins du Valais ou du canton de Vaud. Comptez entre 10 et 20 € l’assiette.

Où ? 142 rue de Grenelle, Paris 7e.

La Korea House

Le Pays du Matin-Calme se montre assez énervé quand il s’agit de street food. Vous pourrez le vérifier durant ces JO à la Korea House installée à la Maison de la Chimie en mordant dans un échantillon de recettes de là-bas (10 €) : mandu (raviolis coréens) au bœuf ou au poulet, ou jumeokbap (boule de riz) à associer avec des tteokbokki (bâtonnets de riz à la sauce pimentée). Et le 2 août, c’est le corn dog day !

Où ? 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e.

Le pop-up Wingstop à la Caserne

La marque texane de poulet frit (et de sauces variées) se jette dans le bain olympique : voici donc la House of Flavor, dans la cour de la Caserne. Dans ce pop-up à la prog pléthorique (3v3, battles de danse…), le poulet est roi ! Et bonne nouvelle, le premier menu Wingstop (chicken wings, sauce et frites) est offert à chaque visiteur ! La deuxième portion s’affiche à 8 €.

Où ? 12 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e.

Le restaurant gastronomique Air France

©Air France

Votre rêve de goûter le repas de première classe d’un A380 se heurte encore et toujours aux sourcils froncés de votre banquier ? C’est votre quinzaine de chance : Air France installe au Palais de Tokyo une table gastronomique avec un art de la table inspiré de leur plateau-repas business. Le menu en quatre temps a été élaboré par Arnaud Lallement (chef de l’Assiette Champenoise à Tinqueux) et Nina Métayer pour le sucré. Prix du ticket ? 85 € ! Soit même pas un Paris-Nice.

Où ? 13 avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Voie 24

Changement de blase pour Ground Control le temps des JO et d’un partenariat avec la SNCF. Le grand tiers-lieu, renommé Voie 24, diffusera les épreuves tout en proposant une palanquée d’activités sur le thème. Même les comptoirs de nourriture ont renommé leurs spécialités. A vous le chicken badminton (du fried chicken à la taïwanaise), la burrata sauce handball (au pesto) ou la box heptathlon (ailes de poulet, pakoras, falafels…).

Où ? 81 rue du Charolais, Paris 12e.

Coca-Cola Food Fest

© DR

Cette petite marque américaine de soda que vous connaissez peut-être s’est offert un food court XXL sur l’esplanade des Invalides. En plus de la diffusion des JO, vous allez pouvoir commander des plats de street food des cinq continents concoctés par des pointures : tamales de maïs végé par Gloria Kabé, brochette de bœuf picanha par Lucas Campos (Brutos), burger asiatisant d’Erica Paredes (Reyna)… L’addition ? 18 € pour un plat, 10 € pour une pâtisserie.

Où ? 2 rue Robert-Esnault-Pelterie, Paris 7e.

La Maison du Danemark

Pour les JO, pas d’embrouilles : le pavillon du Danemark s’installe… à la Maison du Danemark ! Dans un environnement tout en hygge, on va pouvoir écouter des concerts, siroter de la Mikkeller sans alcool et manger des glaces Sun Lolly gratos – de 15h à 18h tous les jours, mais ne le criez pas partout

Où ? 142 avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.