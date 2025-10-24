Paris

Deux jours avant la sortie de son album "LUX", Rosalía organisera une session d'écoute en avant-première à Paris

Pochettisé d’une Rosalía habillée en nonne et aux lèvres dorées, l’album sera découpé en quatre mouvements, tous enregistrés avec l’orchestre symphonique de Londres

Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
© Rosalía
Alléluia ! Quelques jours après la mystique (et chaotique) annonce de son nouvel album LUX pour le 7 novembre dans les rues de Madrid, Rosalía a annoncé l’organisation d’une série de sessions d’écoute dans vingt villes du monde. Et quand Mexico et New York auront la primeur les 29 et 30 octobre, les autres villes, dont Paris, devront attendre le 5 novembre, dans un lieu pour l’heure inconnu. Pour espérer y prendre part, inscrivez-vous au concours mis en place sur le site de l’artiste (ça se passe ici) et priez.

Une DA conférant au divin

Sinon, il faudra attendre le 7 novembre pour écouter ce fameux LUX, le quatrième album de l’artiste catalane dont les premiers détails attisent très fortement notre curiosité. Pochettisé d’une Rosalía aux lèvres dorées habillée en nonne, l’album sera découpé en quatre mouvements, tous enregistrés avec l’orchestre symphonique de Londres et avec des collabs avec des artistes comme Björk, Carminho, l’Escolania de Montserrat ou Yves Tumor.

Une direction artistique conférant au divin que Rosalía creusera dans tout l’album en abordant les thématiques du féminin sacré, de la transformation et de la spiritualité. Tout pour relancer la monomanie Rosalía.

Quand ? le mercredi 5 novembre 2025.
Où ? lieu à déterminer.

Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

