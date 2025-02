Six universités parisiennes ont été classées parmi les 100 plus « prestigieuses » au monde

On le savait (et promis, ce n’est pas du chauvinisme) : Paris en impose. Et un nouveau classement des facs les plus prestigieuses au monde vient de le prouver encore une fois. D’après le World Reputation Rankings de cette année, publié par Times Higher Education (THE), Paris aligne six universités dans le top 100. Pas mal, non ?

Quelles sont les universités les plus prestigieuses du monde ?

Le World Reputation Rankings 2025, publié par Times Higher Education, établit la liste des universités qui jouissent de la meilleure réputation académique à l’international. Contrairement aux classements basés sur des critères quantifiables comme les financements ou les taux d'obtention d'un diplôme, celui-ci repose sur une enquête menée auprès de 55 000 chercheurs, invités à citer les établissements qu’ils jugent les plus influents dans leur domaine.

Cette année, 300 universités sont passées au crible dans 38 pays. Harvard reste solidement accroché à la première place pour la 14e année d’affilée, tandis qu’Oxford grimpe à la deuxième position, une première pour une fac britannique depuis 2015. Côté mouvements dans le top 50, la Sorbonne et KU Leuven se font une place parmi les institutions les plus influentes. Et pour la première fois, le Chili, la Malaisie, la Pologne et le Portugal font leur entrée dans le classement.

Les universités parisiennes bien ancrées dans le classement

Avec six universités dans le top 100, la France assure sa place dans le World Reputation Rankings 2025, et Paris rafle la mise. La Sorbonne (46e) mène la danse, suivie de Paris-Saclay (77e) et PSL (79e), qui confirment leur influence académique. L’Institut Polytechnique de Paris (93e) se fait aussi une place parmi les références, notamment en sciences et ingénierie.

Un cran plus bas, Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et Université Paris Cité se glissent dans la catégorie 201-300, maintenant leur visibilité internationale. Et si la France reste loin des mastodontes anglo-saxons, ses facs parisiennes continuent de compter dans le paysage universitaire mondial.

Le top 10 des universités les plus prestigieuses du monde