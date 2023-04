Soif organise sa Grande Liesse

Les fervents adorateurs de la Sainte-Trinité du bien manger, bien boire et bien danser savent où aller communier dimanche 7 mai : sur la péniche Mazette pour la grand-messe organisée par l’agence Soif.

L’eucharistie de cette Grande Liesse commence dès 13h par un banquet à l’air libre où la vigneronne beaujolo-québécoise Emélie Hurtubise, disciple du pape Bouju, va multiplier les plats de saison (tourte de blettes, jambon fumé au foin…) et les vins nature bien choisis. A partir de 16h, tapas et tireuses prennent le relais avec des jus sans sulfites de Fanny Daher en Provence, Sylvain Martinez dans la Loire ou Etienne Seignovert en Ardèche (le frère du taulier de Chez Eugène).

Le son n’est pas en reste avec une gouleyante prog maison assemblant les différents cépages de la house : belle robe disco des Club Roquette et Jim Irie du collectif Discomatin ; notes plus tech chez P Errine (du Sucre à Lyon) ; sons 80’s bien charpentés par l’Australien Bell Towers ; dominante acid avec Yuko Kakizawa ; et en final pêchu, B2B d’Aurèle et Nathan Melja jusqu’à 4h. Soit 12 heures de bringue gourmande. De quoi étancher la soif des plus acharnés !

Quand ? Dimanche 7 mai de 13h à 4h. Banquet (80 places) à partir de 13h / fête à partir de 22h

Où ? 69 Port de la Rapée, Paris 12e

Combien ? Banquet 40 € / fête 12€

Réservation ici