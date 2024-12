Spotify Wrapped 2024 : voici les titres, albums et artistes les plus écoutés au monde cette année

Spotify Wrapped 2024 : c’est l’heure du verdict !

C’est enfin là, le moment de vérité. Que vous soyez du genre à attendre fébrilement de prouver au monde entier que vos goûts musicaux sont aussi pointus que votre dernier resto, ou à redouter l’évidence que, oui, vous avez écouté beaucoup trop de tubes ringards cette année… pas de mensonges, Spotify Wrapped ne pardonne pas. Votre Wrapped perso ? Un jeu d’enfant à consulter. Mais la vraie question : qu’est-ce que le monde entier a écouté en boucle en 2024 ? On vous dit tout.

L’artiste le plus streamé en 2024 ?

Sans surprise pour quiconque a mis un pied sur internet cette année, Taylor Swift reste la reine incontestée du stream mondial pour la deuxième année consécutive. Avec la sortie en avril de The Tortured Poets Department (dont l’édition Anthology est l’album le plus écouté de l’année), elle place aussi 1989 (Taylor’s Version) et Lover dans le top des albums les plus streamés. Et, entre nous, son phénoménal Eras Tour n’a certainement pas nui à son couronnement.

La chanson la plus streamée ?

Le trophée revient à Sabrina Carpenter pour son single ultra-addictif Espresso. Derrière elle, on retrouve Benson Boone avec Beautiful Things et Billie Eilish avec BIRDS OF A FEATHER. Une trinité qui a clairement dominé nos playlists. Mais ce n’est que le début. Découvrez ci-dessous les Top 10 des artistes, albums et titres, mais aussi les morceaux les plus viraux de 2024 (comprendre : ceux qui ont envahi vos réseaux sociaux grâce à Spotify).

Les 10 artistes les plus écoutés sur Spotify en 2024 Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid