Suite aux grèves, certains usagers Navigo vont être dédommagés

Usagers des transports franciliens, ouvrez vos poches : Ile-de-France Mobilités va encore passer à la caisse ! Après une première salve de dédommagements liée au service calamiteux, le gestionnaire du réseau de transports franciliens a annoncé via sa présidente Valérie Pécresse une nouvelle session de remboursements, eu égard cette fois-ci aux grèves du début d’année.

On vous entend d’ici : qui y aura droit ? Combien ? Et quand ? Accrochez-vous, on arrive dans la partie technique. Première chose : seuls les abonnés (Navigo Annuel, Senior, Mois toutes zones, Mois Réduction et Etudiant) des branches (29 au total) dont l’offre quotidienne a été inférieure à 33 % par rapport à la normale sur la période janvier-avril 2023 pourront prétendre aux pépettes. Ce qui signifie par exemple que les personnes n’ayant pris que le métro ou les RER A ou B ne toucheront rien. En revanche, les usagers des RER C, D ou des lignes de Transilien P, R ou H seront les mieux dédommagés.

Pour calculer le montant des indemnités, IDF Mobilités s’est basé sur un forfait de 2,80 € par jour impacté, avec un minimum de 10 € et une majoration de 10 € au-dessus de quatre jours amputés. Pour vous donner une petite idée : les usagers du tronçon Massy du RER C toucheront 10 € ; ceux du secteur Etoile de Corbeil du RER D empochent 66 € ; enfin, les utilisateurs de la ligne R, entre Paris et Montereau via Héricy, hériteront de 94 €. A signaler que la plateforme dédiée ouvrira dans le courant du mois de juillet.

Pour savoir si vous êtes concerné, ça se passe sur cette page.