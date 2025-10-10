Théâtre, danse et humour : 15 spectacles incontournables à voir cet automne

Le processus est lancé : la nuit tombe de plus en plus vite chaque jour, et les bras de velours des fauteuils de théâtre commencent à vous faire des appels de phares. Dans la foule de scènes et de propositions parisiennes, où donc diriger ses pas ? On a épluché pour vous des dizaines de programmes, testé autant de sièges et écouté pléthore de plus ou moins bonnes vannes pour en arriver à cette liste de 15 spectacles à booker avant l’hiver. De la comédie musicale, des adaptations littéraires (de la Comtesse de Ségur à Duras), de la danse (classique ou électro), du stand-up (intime ou historique)... Faites vos jeux !
Les pièces de théâtre à voir cet automne
La petite boutique des horreurs, Christian Hecq et Valérie Lesort, au théâtre de la Porte Saint-Martin
Au théâtre de la Porte Saint-Martin, l’horreur fait des merveilles. Particulièrement bienvenue en cette spooky season, la folle comédie musicale adaptée du film de Roger Corman fait son retour cet automne sur la scène parisienne. Au cœur de cette Petite Boutique des horreurs, une plante carnivore avide de sang et férue de jazz, autour de laquelle gravitent des personnages plus ou moins avancés sur le spectre de la folie, du gentil doux-dingue au psychopathe averti.
Quand ? du 12 septembre au 31 décembre 2025
portestmartin.com
Musée Duras, Julien Gosselin, au théâtre de l’Odéon
Vous reprendrez bien dix heures de Duras ? Julien Gosselin, actuel directeur du théâtre de l’Odéon, nous a (bien) habitués aux spectacles fleuves et aux adaptations littéraires, dont l’endurance n’a d’égale que le cardio. Avec Musée Duras, il donne corps à l’œuvre protéiforme de l’autrice à travers cinq performances de deux heures, portées par les élèves du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. À vivre d’une traite ou en fractionné (des billets permettent d’assister à chaque performance séparément).
Où ? au théâtre de l’Odéon
Quand ? du 9 au 30 novembre 2025
theatre-odeon.eu
Coupures, de Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi, au théâtre de la Concorde
Coupures ne s’arrête jamais. Depuis maintenant huit ans, le spectacle fait salle comble à travers toute la France en braquant ses feux sur les angles morts de la démocratie – et les contradictions de nos chers élus. Avec beaucoup d’humour et d’ingéniosité, Coupures raconte l’histoire d’un maire écolo plein de bonnes intentions, mystérieusement abandonnées lorsqu’il devient question d’installer des antennes 5G dans le village. Pour ne rien gâcher, ce sera aussi l’occasion de découvrir le tout nouveau théâtre de la Concorde, qui fête ses un an ce mois-ci.
Où ? théâtre de la Concorde
Quand ? du 12 au 15 novembre
theatredelaconcorde.paris
I will survive, Jean-Christophe Meurisse, à la Grande Halle de la Villette
Il faut avoir le cœur bien accroché pour se frotter aux Chiens de Navarre. Menée d’une patte de maître par Jean-Christophe Meurisse (Oranges sanguines, Les Pistolets en plastique), la meute la plus survoltée (et remontée) du théâtre français s’attaque cet automne au dossier des violences sexistes et sexuelles, tout en explorant celui de la liberté d’expression (avec un clin d’œil à un autre Meurice célèbre)... La censure ne s’en remettra pas, et a priori, nous non plus.
Où ? à la Grande Halle de la Villette
Quand ? du 4 au 13 décembre 2025
lavillette.com
Les Petites Filles modernes, Joël Pommerat, au Théâtre Nanterre-Amandiers
Bonjour, il est de retour. Après Le Petit Chaperon rouge ou Cendrillon, notre auteur et metteur en scène préféré s’attaque à un nouveau récit clé de notre enfance : Les Petites Filles modèles de la comtesse de Ségur. Ses Petites Filles modernes, à lui, s’adressent aussi bien — peut-être surtout — aux adultes qu’aux petits. À partir d’un pacte scellé entre deux jeunes héroïnes, il fait surgir le surnaturel et oppose à la raison un grand bal de magie.
Où ? au Théâtre Nanterre-Amandiers
Quand ? du 18 décembre 2025 au 24 janvier 2026
nanterre-amandiers.com
Les spectacles d'humour à voir cet automne
Emma Bojan, Attends-moi j’arrive !, au théâtre des Mathurins
Emma Bojan a beau jeu ! Si on adore ses story time ubuesques et décomplexées sur Instagram comme ses chroniques parfaitement maîtrisées sur France Inter, le plaisir qu’on prend à l’écouter est décuplé une fois servi sur un plateau (de théâtre). Aux Mathurins, on l’a retrouve certes là où on l’attendait, entre folie douce, trouble de l’attention et vulnérabilité, mais pourquoi changer une formule qui marche ? Les premiers pas d’une déjà très grande dame de l’humour.
Où ? au théâtre des Mathurins
Quand ? du 19 septembre au 19 décembre
theatredesmathurins.com
Jason Brokerss, Grands garçons, à l’Européen
C’est le metteur en scène et co-auteur de Fary. Fary est aussi son metteur en scène. Et il mériterait bien d’être autant médiatisé. S’il se fait plus discret, c’est aussi que le comédien n’a pas notre temps : il élève quatre enfants. Son rôle de père sert de fil rouge à son spectacle, Grands garçons, mais on aurait tort de le réduire à ça. Jason Brokerss y parle, avec humilité, de masculinité, de filiation, d’amitié… Et de ses tentatives (plus ou moins réussies) de déconstruire les clichés qui vont avec.
Où ? à l’Européen
Quand ? jusqu’au 20 décembre 2025 à l’Européen
welcome.leuropeen.paris
Manon Bril dans 300 000 ans, à L'Européen
Apprendre en s’amusant, c’est pas seulement pour les enfants. Si vous en avez marre de voir des types parler de leur ex sur un tabouret haut avec une bouteille d’eau, sachez qu’il existe d’autres formes de stand-up. Parmi elles, il y a le comique historique de Manon Bril, docteure et vulgarisatrice, connue pour sa chaîne Youtube C’est une autre histoire. Dans son premier spectacle, elle revient sur 300 000 ans d’histoires à grands renforts d’anecdotes truculentes et certifiées 100% vraies.
Où ? à L'Européen
Quand ? du 10 octobre au 19 décembre 2025
billetreduc.com
Noam Sinseau, Makoumè Superstar, à la Nouvelle Ève
On l’avait découvert il y a quelques années en première partie de la géniale Tahnee. En 2025, Noam Sinseau a sa propre affiche, et son propre show. Devenu superstar (ne l’a-t-il pas toujours été ?), le comédien queer performe cet automne sur la scène de notre cabaret préféré : l’inimitable Nouvelle Ève. Et si on parle de performance, c’est parce que Noam Sinseau ne se contente pas de faire rire ; mieux : il brille. Adepte du voguing, il danse, il chante, et il fait vibrer toute la salle.
Où ? à la Nouvelle Ève
Quand ? du 7 au 15 novembre 2025
beworld.trium.fr
Moguiz, Coucou !, au théâtre de la Porte Saint-Martin
Coucou ! Tu veux voir Moguiz ? En plus de nous faire retrouver en chair et en os les déjà mythiques personnages interprétés par l’humoriste sur Insta (big up à Sylvie), ce premier show en fait naître d’autres et nous en apprend un peu plus sur l’homme sous les perruques. Après avoir fait salle comble au Petit Saint Martin au printemps dernier, il passe à l’étape supérieure en investissant la scène du théâtre de la Porte Saint Martin, plus vaste, pour quatre dates en décembre.
Où ? au théâtre de la Porte Saint-Martin
Quand ? jusqu’au 30 décembre 2025
www.portestmartin.com
Les spectacles de danse à voir cet automne
Le Pas du Monde, Collectif XY, à La Villette
On adore les regarder s’envoyer en l’air. Depuis vingt ans, les acrobates du Collectif XY se rient gaiement de la gravité à travers des chorégraphies qui redessinent l’espace public et repoussent les murs des théâtres. Pour cette toute nouvelle création, le groupe de circassiens interroge notre rapport à la nature, imaginant des tableaux où les corps se fondent en paysages à la fois poétiques et mouvants.
Maison d’en face, La Marche Bleue, au 13ème Art
Chorégraphiée par Léo Walk, sur une musique de Flavien Berger, La Maison d’en face rejoue ce qui se noue et se dénoue entre nos murs, dans l’intimité. La scène – un intérieur aux traits modernistes et aux ouvertures graphiques — devient le théâtre d’un quotidien dont les douces ondulations sont traversées aussi bien de caresses que de secousses. Entre danse contemporaine et hip-hop, le ballet nous invite à épouser une délicate mélancolie.
Où ? au 13eme Art
Quand ? du 8 au 31 octobre 2025
le13emeart.com
Babel, Mourad Merzouki, au Bon Marché
Côté scène, il faut désormais compter avec le Bon Marché. À la nuit tombée, le rez-de-chaussée du grand magasin range parfums et tubes de rouge à lèvres pour mieux éclairer un immense plateau, imaginé sur mesure à chaque nouvelle création. Cet automne, c’est le chorégraphe Mourad Merzouki et sa compagnie qui y déploient une monumentale tour de Babel. Un show inédit et vertigineux, entre cirque et danse, où le mouvement devient langage.
Où ? au Bon Marché
Quand ? jusqu’au 31 décembre
lebonmarche.com
Jusqu’à ce qu’on meure, Brigitte Poupart, à la Grande Halle de la Villette
Un peu de punk. Comme point de départ à son spectacle, l’artiste québécoise pluridisciplinaire Brigitte Poupart choisit la fin de toute chose : la mort. Et remonte ensuite le temps pour nous immerger dans une fête dont on connaît déjà l’issue, une fête en apparence sans limite où tout semble sens dessus dessous, jusqu’aux plateaux sur lesquels elle se joue. Préparez-vous : l’expérience se conclut par une vraie teuf à laquelle le public est invité à participer.
Où ? à la Grande Halle de la Villette
Quand ? du 13 au 21 décembre 2025
lavillette.com
Casse-Noisette, Benjamin Millepieds, à la Seine Musicale
Il y a vingt ans tout pile, Benjamin Millepied a 28 ans et monte pour la première fois ce monument du ballet qu’est Casse-Noisette. La pièce, dont les décors et costumes graphiques et bigarrés sont signés par l’artiste et dessinateur Paul Cox, rencontre un franc succès. La voilà de retour à Paris cette année, à la Seine Musicale, dans une version légèrement revisitée. Prenez vite vos billets !
Où ? à la Seine Musicale
Quand ? du 7 au 11 janvier 2026
laseinemusicale.com