Théâtre, danse et humour : 15 spectacles incontournables à voir cet automne

Au théâtre de la Porte Saint-Martin, l’horreur fait des merveilles. Particulièrement bienvenue en cette spooky season, la folle comédie musicale adaptée du film de Roger Corman fait son retour cet automne sur la scène parisienne. Au cœur de cette Petite Boutique des horreurs, une plante carnivore avide de sang et férue de jazz, autour de laquelle gravitent des personnages plus ou moins avancés sur le spectre de la folie, du gentil doux-dingue au psychopathe averti.

Vous reprendrez bien dix heures de Duras ? Julien Gosselin, actuel directeur du théâtre de l’Odéon, nous a (bien) habitués aux spectacles fleuves et aux adaptations littéraires, dont l’endurance n’a d’égale que le cardio. Avec Musée Duras, il donne corps à l’œuvre protéiforme de l’autrice à travers cinq performances de deux heures, portées par les élèves du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. À vivre d’une traite ou en fractionné (des billets permettent d’assister à chaque performance séparément).

Où ? au théâtre de l’Odéon

Quand ? du 9 au 30 novembre 2025

theatre-odeon.eu



Coupures, de Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi, au théâtre de la Concorde

Coupures ne s’arrête jamais. Depuis maintenant huit ans, le spectacle fait salle comble à travers toute la France en braquant ses feux sur les angles morts de la démocratie – et les contradictions de nos chers élus. Avec beaucoup d’humour et d’ingéniosité, Coupures raconte l’histoire d’un maire écolo plein de bonnes intentions, mystérieusement abandonnées lorsqu’il devient question d’installer des antennes 5G dans le village. Pour ne rien gâcher, ce sera aussi l’occasion de découvrir le tout nouveau théâtre de la Concorde, qui fête ses un an ce mois-ci.

Où ? théâtre de la Concorde

Quand ? du 12 au 15 novembre

theatredelaconcorde.paris

I will survive, Jean-Christophe Meurisse, à la Grande Halle de la Villette

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se frotter aux Chiens de Navarre. Menée d’une patte de maître par Jean-Christophe Meurisse (Oranges sanguines, Les Pistolets en plastique), la meute la plus survoltée (et remontée) du théâtre français s’attaque cet automne au dossier des violences sexistes et sexuelles, tout en explorant celui de la liberté d’expression (avec un clin d’œil à un autre Meurice célèbre)... La censure ne s’en remettra pas, et a priori, nous non plus. © Alex Russel Flint

Où ? à la Grande Halle de la Villette

Quand ? du 4 au 13 décembre 2025

lavillette.com

Les Petites Filles modernes, Joël Pommerat, au Théâtre Nanterre-Amandiers

Bonjour, il est de retour. Après Le Petit Chaperon rouge ou Cendrillon, notre auteur et metteur en scène préféré s’attaque à un nouveau récit clé de notre enfance : Les Petites Filles modèles de la comtesse de Ségur. Ses Petites Filles modernes, à lui, s’adressent aussi bien — peut-être surtout — aux adultes qu’aux petits. À partir d’un pacte scellé entre deux jeunes héroïnes, il fait surgir le surnaturel et oppose à la raison un grand bal de magie.

Où ? au Théâtre Nanterre-Amandiers

Quand ? du 18 décembre 2025 au 24 janvier 2026

nanterre-amandiers.com

Les spectacles d'humour à voir cet automne

Emma Bojan, Attends-moi j’arrive !, au théâtre des Mathurins

Emma Bojan a beau jeu ! Si on adore ses story time ubuesques et décomplexées sur Instagram comme ses chroniques parfaitement maîtrisées sur France Inter, le plaisir qu’on prend à l’écouter est décuplé une fois servi sur un plateau (de théâtre). Aux Mathurins, on l’a retrouve certes là où on l’attendait, entre folie douce, trouble de l’attention et vulnérabilité, mais pourquoi changer une formule qui marche ? Les premiers pas d’une déjà très grande dame de l’humour.

Où ? au théâtre des Mathurins

Quand ? du 19 septembre au 19 décembre

theatredesmathurins.com

Jason Brokerss, Grands garçons, à l’Européen

C’est le metteur en scène et co-auteur de Fary. Fary est aussi son metteur en scène. Et il mériterait bien d’être autant médiatisé. S’il se fait plus discret, c’est aussi que le comédien n’a pas notre temps : il élève quatre enfants. Son rôle de père sert de fil rouge à son spectacle, Grands garçons, mais on aurait tort de le réduire à ça. Jason Brokerss y parle, avec humilité, de masculinité, de filiation, d’amitié… Et de ses tentatives (plus ou moins réussies) de déconstruire les clichés qui vont avec.

Où ? à l’Européen

Quand ? jusqu’au 20 décembre 2025 à l’Européen

welcome.leuropeen.paris

Manon Bril dans 300 000 ans, à L'Européen

Apprendre en s’amusant, c’est pas seulement pour les enfants. Si vous en avez marre de voir des types parler de leur ex sur un tabouret haut avec une bouteille d’eau, sachez qu’il existe d’autres formes de stand-up. Parmi elles, il y a le comique historique de Manon Bril, docteure et vulgarisatrice, connue pour sa chaîne Youtube C’est une autre histoire. Dans son premier spectacle, elle revient sur 300 000 ans d’histoires à grands renforts d’anecdotes truculentes et certifiées 100% vraies.

Où ? à L'Européen

Quand ? du 10 octobre au 19 décembre 2025

billetreduc.com

Noam Sinseau, Makoumè Superstar, à la Nouvelle Ève

On l’avait découvert il y a quelques années en première partie de la géniale Tahnee. En 2025, Noam Sinseau a sa propre affiche, et son propre show. Devenu superstar (ne l’a-t-il pas toujours été ?), le comédien queer performe cet automne sur la scène de notre cabaret préféré : l’inimitable Nouvelle Ève. Et si on parle de performance, c’est parce que Noam Sinseau ne se contente pas de faire rire ; mieux : il brille. Adepte du voguing, il danse, il chante, et il fait vibrer toute la salle.

Où ? à la Nouvelle Ève

Quand ? du 7 au 15 novembre 2025

beworld.trium.fr

Moguiz, Coucou !, au théâtre de la Porte Saint-Martin

Coucou ! Tu veux voir Moguiz ? En plus de nous faire retrouver en chair et en os les déjà mythiques personnages interprétés par l’humoriste sur Insta (big up à Sylvie), ce premier show en fait naître d’autres et nous en apprend un peu plus sur l’homme sous les perruques. Après avoir fait salle comble au Petit Saint Martin au printemps dernier, il passe à l’étape supérieure en investissant la scène du théâtre de la Porte Saint Martin, plus vaste, pour quatre dates en décembre.

Où ? au théâtre de la Porte Saint-Martin

Quand ? jusqu’au 30 décembre 2025

www.portestmartin.com



Les spectacles de danse à voir cet automne

Le Pas du Monde, Collectif XY, à La Villette

On adore les regarder s’envoyer en l’air. Depuis vingt ans, les acrobates du Collectif XY se rient gaiement de la gravité à travers des chorégraphies qui redessinent l’espace public et repoussent les murs des théâtres. Pour cette toute nouvelle création, le groupe de circassiens interroge notre rapport à la nature, imaginant des tableaux où les corps se fondent en paysages à la fois poétiques et mouvants.

Où ? à La Villette

Quand ? du 31 octobre au 23 novembre

lavillette.com

Maison d’en face, La Marche Bleue, au 13ème Art

Chorégraphiée par Léo Walk, sur une musique de Flavien Berger, La Maison d’en face rejoue ce qui se noue et se dénoue entre nos murs, dans l’intimité. La scène – un intérieur aux traits modernistes et aux ouvertures graphiques — devient le théâtre d’un quotidien dont les douces ondulations sont traversées aussi bien de caresses que de secousses. Entre danse contemporaine et hip-hop, le ballet nous invite à épouser une délicate mélancolie.

Où ? au 13eme Art

Quand ? du 8 au 31 octobre 2025

le13emeart.com

Babel, Mourad Merzouki, au Bon Marché

Côté scène, il faut désormais compter avec le Bon Marché. À la nuit tombée, le rez-de-chaussée du grand magasin range parfums et tubes de rouge à lèvres pour mieux éclairer un immense plateau, imaginé sur mesure à chaque nouvelle création. Cet automne, c’est le chorégraphe Mourad Merzouki et sa compagnie qui y déploient une monumentale tour de Babel. Un show inédit et vertigineux, entre cirque et danse, où le mouvement devient langage. © "Babel", Mourad Merzouki, au Bon Marché

Où ? au Bon Marché

Quand ? jusqu’au 31 décembre

lebonmarche.com

Jusqu’à ce qu’on meure, Brigitte Poupart, à la Grande Halle de la Villette

Un peu de punk. Comme point de départ à son spectacle, l’artiste québécoise pluridisciplinaire Brigitte Poupart choisit la fin de toute chose : la mort. Et remonte ensuite le temps pour nous immerger dans une fête dont on connaît déjà l’issue, une fête en apparence sans limite où tout semble sens dessus dessous, jusqu’aux plateaux sur lesquels elle se joue. Préparez-vous : l’expérience se conclut par une vraie teuf à laquelle le public est invité à participer.

"Jusqu’à ce qu’on meure", Brigitte Poupart, à la Grande Halle de la Villette © Zenzel

Où ? à la Grande Halle de la Villette

Quand ? du 13 au 21 décembre 2025

lavillette.com

Casse-Noisette, Benjamin Millepieds, à la Seine Musicale

Il y a vingt ans tout pile, Benjamin Millepied a 28 ans et monte pour la première fois ce monument du ballet qu’est Casse-Noisette. La pièce, dont les décors et costumes graphiques et bigarrés sont signés par l’artiste et dessinateur Paul Cox, rencontre un franc succès. La voilà de retour à Paris cette année, à la Seine Musicale, dans une version légèrement revisitée. Prenez vite vos billets ! © "Casse-Noisette", Benjamin Millepieds, à la Seine Musicale

Où ? à la Seine Musicale

Quand ? du 7 au 11 janvier 2026

laseinemusicale.com

