Theodora, Bamby, Shay… Spotify organise son premier festival 100% féminin

A la Bourse des streams, les femmes ont la cote sur Spotify : +9 390 % pour Theodora, +806 % pour Miki, +759 % pour Oklou et +170 % pour Bamby entre 2024 et 2025. Des valeurs en forte hausse que ces artistes doivent à leur talent avant tout, mais aussi à la playlist EQUAL, qui met en avant les femmes dans la musique depuis son lancement en avril 2021.

Comme un écho, la plateforme de streaming suédoise a choisi le palais Brongniart, l’ancienne Bourse de Paris, pour organiser le Spotify EQUAL Festival le 18 novembre prochain, avec une affiche 100 % féminine donc. Au programme, de 18h à 00h30, plein de vibes différentes – flows et beats qui claquent avec Shay, Bamby et Theodora, pop solaire avec Clara Luciani et Charlotte Cardin, indie intime avec Miki et Oklou –, comme un reflet de la multiplicité de la créativité féminine des années 2020.

Visuellement, ce sera tout aussi éclatant puisque les artistes se produiront toutes sur une scénographie conçue spécialement par Daphnée Lanternier, directrice de création de la dernière tournée de Jamie xx.

A noter que si vous êtes “superfan” d’une de ces artistes sur la plateforme, vous aurez accès à la billetterie en exclusivité ce lundi 25 août. Le reste du monde attendra le 26 août à 10h.

Quand ? le 18 novembre, de 18h à 00h30.

Où ? palais Brongniart, 6 Pl. de la Bourse, 75002 Paris 2e.

Combien ? 39 €. Billetterie ici.