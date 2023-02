Time Out Food & Drink Awards : retour en images sur la soirée

C’est une soirée à marquer d’une pierre rouge et noire dans l’histoire de Time Out Paris ! Ce mardi 7 février, dans l’auguste salle haute du Palais de Tokyo, la rédaction de votre guide favori a décerné le premier palmarès de ses Food & Drink Awards. Dans un déluge de liesse (en toute objectivité), dix restaurants, bars et personnalités parisiennes ont été récompensés pour leur travail et leur engagement dans le milieu de la gastronomie et de la mixologie. Pour le palmarès complet, c’est par ici.

La suite ? Une sacrée noce où les invités ont pu tester des plats et cocktails spécialement pensés pour l’occasion par la crème des chef(fe)s et mixologues de la capitale (Manon Fleury, Chloé Charles, Aurélie Panhelleux, Katsuaki Okiyama, Sara Moudoulaud…), avant d’aller se détendre les ischios sur les sets d’Hen Yanni, Kendal et Belaria. L’occasion d’apercevoir Alain Ducasse slurper l’audacieux triptyque moules/merguez/ananas de Gianmarco Gorni, l’actrice Garance Marillier (Grave, Titane) s’essayer aux cocktails ou de voir JoeyStarr s’ambiancer sur de l’italo-disco (oui oui) ! Allez, fini les mots, place aux photos !

La reine (Chloé) Charles, avec un chef dans lequel on croit beaucoup



Une belle brochette de vainqueurs

« Allez Joey, ramen-toi sur la piste ! »

Les champions du monde de la Grande Brasserie. Allez les œufs !

Agnès Hurstel (Jeune et golri, au centre) et Garance Marillier (Titane, à droite) portent des Lillet

Virginie Godard, le mets prix (spécial)

L’équipe de Paloma hisse Belleville tout en haut du classement des bistrots de quartier

Après 300 cocktails envoyés en une heure, Corentin Gaudin (Danico) est totalement parti en nouilles

Mégane Vignaud et Margot Lecarpentier, à la pointe du combat pour un bar plus responsable

Le meilleur resto de l’année ? Pas moyen de moyenner, c'est le Doyenné



Les Awards de Time Out ont tout cassé (mais le bras de Guillaume Quenza de Fréquence, c'est pas nous).

Le Mermoz, la belle escadrille



Andrea Sham pâ(r)tissière étincelante

Quelqu’un aurait vu la tour Eiffel danser pendant le set de Kendal et Belaria. C’est dire.