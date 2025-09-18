Time Out Market Union Square : le nouveau QG food de New York ouvre ses portes

A New York, on connaissait le grand Time Out Market de Dumbo, installé juste sous le Brooklyn Bridge, avec ses plus de 2 000 mètres carrés, ses deux étages, ses trois bars, son rooftop et ses installations artistiques. Voici venu son petit frère, le Time Out Market Union Square, qui sera le premier “Market de quartier” si on peut dire, avec un plus petit format (moitié moins de surface environ), sept cuisines, et quelque 300 places autour de grandes tablées, featuring une terrasse pour les beaux jours !

Au casting ? Comme toujours, un best of de la scène culinaire new-yorkaise, avec, en vrac, les jamaican patties glissées dans du coco bread de Chef Kwame Onwuachi, les kebabs à l’indienne de Kebabwala par Unapologetic Foods, les tacos de la taqueria de Brooklyn El Chato, les pizzas au levain de Fornino, le poulet frit de Kam Rai Thai ou les sandwichs de Paninoteca by Anthony. A noter qu’un espace sera dédié aux artistes locaux, pour qu’ils et elles puissent se connecter aux gens du quartier !

Ce nouveau Time Out Market Union Square, installé au rez-de-chaussée de l’immeuble Zero Irving, sera le 13e dans le monde, et il arrive juste après le Market de Budapest (qui ouvre le 20 septembre dans un magnifique bâtiment du XVIe siècle, le Corvin Palace). Une nouvelle étape indispensable pour goûter le meilleur de New York lors de votre prochain séjour !

Et si vous voulez connaître le line-up complet des établissements présents, c'est par ici (en anglais) !

Où ? Zero Irving, 124 E. 14th Street, New York.

Quand ? à partir du 26 septembre.