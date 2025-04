Tout le monde dehors ! Les oasis du printemps où boire et manger au frais

On vous a sélectionné un quatuor de lieux (et autant d’ambiances) où prendre le soleil, un verre et une assiette.

Maison Baccarat

© Pierre Monetta Photography

Après le restaurant gastronomique et le bar à cocktails, la Maison Baccarat, dernier nid en date d’Alain Ducasse, s’offre pour le printemps une parenthèse bucolique : le Jardin. Comme son nom l’indique, c’est dans le jardin classique de ce somptueux hôtel particulier qu’ont été installés des guéridons marbrés, mais aussi un potager et de spectaculaires plantes grimpantes voulues par le paysagiste Jérémie Attal. On y sirote des cocktails ensoleillés imaginés par Margot Lecarpentier et des assiettes printanières signées Robin Schroeder et Christophe Saintagne.

Quand ? À partir du 14 avril, tous les jours de 12 h à 00 h

Où ? 11 place des États-Unis, Paris 16e

© Perchoir

Accoudé à la plus grande ferme urbaine de Paris, ce Perchoir méridional, rooftop plus horizontal que vertical posé sur le toit d’un hall d’exposition, rouvre pour la saison estivale. On retrouve donc, en plus du bar couvert, la maousse terrasse parsemée d’oliviers en pot, de jasmin en tonnelle et de mobilier de jardin où aller boire mule et spritz et picorer en écoutant Polo & Pan. Et réfléchir à la question : est-ce que le sud du 15e, c’est déjà le Sud ?

Quand ? À partir du 4 avril, du mercredi au samedi de 18 h à 2 h et le dimanche de 11 h 30 à 17 h

Où ? 2 avenue de la Porte-de-la-Plaine, Paris 15e

Jardin 21

La friche bucolico-festive, sorte de parenthèse chlorophyllienne entre le Mia Mao et le Km 25, repart pour une huitième saison. Le programme est chargé comme un panier en fin de marché : ateliers de jardinage, performances de danse et de théâtre, stand d’illustration et DJ sets omnistyle avec les collectifs Apero Notturno ou Saturation Collective. Ou sinon, vous pouvez juste y boire un coup.

Quand ? À partir du 3 avril. Mercredi : de midi à minuit. Jeudi : de midi à 2 h. Vendredi-samedi : de midi à 4 h. Dimanche : de midi à 22 h

Où ? 12/A rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e.

88 Ménilmontant

© 88 Ménilmontant

Depuis 2017, attendant la construction d’un lieu en dur, cette petite friche anime son bout de butte. Ici, pas de DJ set furibard, mais des ateliers-boutiques tenus par des artisans, une jolie terrasse avec jeux et mobilier chiné, et un bar pour des apéros dans une atmosphère sereine et familiale.

Quand ? À partir du 18 avril. Vendredi : de 17 h à 23 h. Samedi-dimanche : de 15 h à 22 h

Où ? 88 rue de Ménilmontant, Paris 20e