Tout l’été, l’hippodrome de Vincennes devient un énorme espace pour faire la fête

En selle pour un été de teufs ! Alter Paname, le collectif qui secoue le Grand Paris depuis 2014 (on se souvient de leur after baléarique à Bobigny), pose valises et bonnes ondes au DADA, un open air maousse de 7000 mètres carrés joyeusement déglingue, planqué le long de la piste de l’hippodrome de Vincennes. Au programme des réjouissances ? De quoi foncer à bride abattue : des concerts, des disc jockeys (haha), des ateliers, des petits plats… Avec comme maîtres mots : inclusion, rigolade et grand air !

LUC DE LAGONTRIE

Le samedi et quelques vendredi (checkez leur Facebook) DADA s'ouvre à tous les sons et tous les publics avec des lives méchants (Bagarre, Zombie zombie) entrecoupés de DJ sets bien remontés. Le samedi, les amateurs de gros son vont se régaler d'une programmation largement française mais de tous les horizons électroniques : les tropicools Souleance, Kabylie Minogue, Amine K…

Les dimanches, on bascule en format sieste électronique pour chiller sur les pelouses avant d’entamer une semaine de percheron. Par ailleurs, au DADA, on reste très à cheval sur le développement durable : pas de plastique, boissons artisanales, vins vivants, salades bio et de saisons, pâtisseries sans gluten… Bravo !

Pour découvrir l’ensemble de la programmation, rendez-vous sur Facebook ou Instagram.

Où ? Hippodrome de Vincennes. 2, route de la Ferme, Porte C ; RER A arrêt Joinville le Pont, puis 10 min de marche en coupant par l'Arboretum (avant 20h) ; Metro Liberté puis bus 77

Quand ? Samedi (16h-7h), dimanche (14h-2h) et quelques vendredis.