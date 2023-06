Tout savoir sur les fermetures de lignes de métro cet été

Vous avez aimé les derniers mois des transports parisiens ? Vous allez adorer la saison d’été (non) ! Car si les usagers ont droit tous les ans à leur lot de travaux les beaux jours venus, le carnet 2023 des fermetures de lignes s’annonce plus garni que le Livret A d’Elon Musk. La raison ? Les Jeux olympiques 2024 bien sûr, qui rendent impossibles les rénovations l’an prochain. Histoire de vous mettre au clair avec ce qui vous attend, on s’est lancé dans un petit récapitulatif des « interruptions de service » – plus ou moins contraignantes – pour les lignes de métro et les RER. Ultime bonus plaisir : ça devrait être la même en 2025, pour rattraper les retards. C’est sans doute le moment de se mettre au vélo.

© Vincent Pflieger

Ligne 4

Ligne fermée les soirs à partir de 22h15, du mercredi au jeudi inclus, jusqu'au 20 juillet inclus, sauf le 13 juillet ; puis du 30 août au 28 septembre inclus. Le dimanche matin jusqu'à midi, les 4 et 18 juin, 2 et 23 juillet, 3 et 17 septembre.

Ligne 5

Ligne fermée entre les stations Gare du Nord et République du 19 juillet au 11 août 2023 inclus.

Ligne 6

Ligne fermée entre les stations Nation et Bercy du 22 juillet au 27 août 2023 inclus.

Ligne 7

Lignée fermée entre La Courneuve - 8 Mai 1945 et Gare de l’Est du jeudi 13 au mardi 18 juillet 2023 inclus.

Ligne 11

Ligne fermée les soirs à partir de 22h, du mardi au jeudi inclus, jusqu'au 28 septembre 2023. Les dimanches 9 et 30 juillet, 27 août 2023 (la ligne est totalement fermée).

Ligne 12



Ligne fermée entre les stations Front Populaire et Jules Joffrin, du 2 au 8 août 2023 inclus.

Ligne 13

Fermeture de la station Porte de Saint-Ouen du 19 juillet au 18 août 2023 inclus,

Ligne 14

Ligne fermée tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, jusqu'au 27 juillet 2023, à partir de 22h. Dimanche 9 juillet, 10 et 24 septembre. La ligne est aussi fermée toute la journée samedi 24 juin et dimanche 25 juin, samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet, puis du samedi 29 juillet au 11 août inclus. Puis samedi 16, dimanche 17 et samedi 30 septembre.

© IDF Mobilités

RER A

Ligne fermée entre Nation et Val de Fontenay / Fontenay-sous-Bois du 9 au 18 août 2023 inclus ; et entre Cergy–Le Haut et Conflans–Fin d'Oise du 5 au 20 août 2023 inclus.

RER B



Ligne fermée entre Gare du Nord et Aéroport CDG2 / Mitry-Claye à partir de 22h45, du 20 juin au 1er septembre, à partir de 22h45, du lundi au vendredi.

Ligne fermée entre Bourg-la-Reine et Robinson, du 22 juillet au 25 août inclus, le trafic sera interrompu toute la journée, dans les deux sens de circulation.

Ligne fermée entre Gare du Nord et Denfert-Rochereau à partir de 23h30, du 24 juillet au 11 août, à partir de 23h30, du lundi au vendredi.

Ligne fermée entre Gare du Nord et Mitry-Claye, les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août toute la journée.

RER C

Ligne fermée entre Paris-Austerlitz et Avenue Henri-Martin, Paris-Austerlitz et Javel, et entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau, du 15 juillet au 26 août.

RER D

Du 10 au 29 juillet et du 31 juillet au 26 août : les trains circulent uniquement dans un sens.

En semaine, les trains circulent de 4h25 à 9h en direction de Paris et de 16h35 à 21h dans le sens Paris vers la province. L’autre sens de circulation est assuré par un service de bus de substitution.

Le week-end, les trains circulent en direction de Paris du matin jusqu’à 14h55 et dans l’autre sens de 15h à la fin du service. L’autre sens de circulation est assuré par un service de bus de substitution.

RER E

Ligne fermée entre Haussmann et Villiers/Tournan, du lundi 3 juillet au vendredi 4 août, à partir de 22h30. Entre Haussmann et Chelles-Gournay, du lundi 3 juillet au vendredi 8 décembre, à partir de 22h30.

Pour les détails des travaux sur les lignes de Transilien ou sur les fermetures de gares, c’est par ici que ça se passe.