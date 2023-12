Tout savoir sur les fermetures de métro et de RER de l’année 2024

A quelques encablures du passage à niveau vers 2024, il est temps de se pencher sur les rails. Avec les Jeux olympiques à l’horizon, le réseau ferré parisien va connaître de sacrées turbulences durant mais aussi avant les compétitions. Afin de vous mettre au parfum de ce qui vous attend l’an prochain, voici un récapitulatif de toutes les fermetures annoncées (pour le moment) sur les lignes de métro et de RER. Une lecture qui vous permettra d’accrocher le bon wagon.

Ligne 4

Fermeture de la ligne jusqu’à midi les dimanches 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, et 17 et 31 mars 2024.

Ligne 5

Fermeture de la station Gare d’Austerlitz jusqu’au 17 avril 2024.

© Unsplash / Louis Paulin

Ligne 6

Fermeture de la station Bir-Hakeim jusqu’au 4 février 2024.

Ligne 11

Fermeture de la ligne les dimanches 21 janvier, 4 février, 10, 24 mars et 28 avril et le samedi 23 mars. Fermeture entre les stations Belleville et Mairie des Lilas entre le vendredi 12 et samedi 27 avril 2024.

Ligne 14

Fermeture de la ligne entre le 11 et le 25 février 2024 inclus. La ligne sera également hors-service tous les samedis et dimanches, du 13 janvier au 31 mars (hormis le 10 février), ainsi que du lundi au jeudi, dès 22h, jusqu’au 28 mars.

RER B

Fermeture (du lundi au vendredi) de la ligne entre les stations Gare du Nord et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV / Mitry - Claye du mardi 2 janvier au vendredi 1er mars 2024, à partir de 22h45.

Et entre le lundi 29 avril au vendredi 31 mai 2024 (du lundi au vendredi, à partir de 22h45), sauf les 1er, 8, 9 et 20 mai.

© Kiev.Victor / Shutterstock.com

Fermeture (du lundi au vendredi) de la ligne entre les stations Châtelet et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV/Mitry - Claye du lundi 4 mars au vendredi 26 avril 2024, à partir de 22h45.

Fermeture les weekends du 20 et 21 avril 2024 et 4 et 5 mai de la ligne entre les stations Aulnay et Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV/Mitry - Claye du lundi 4 mars au vendredi 26 avril 2024, à partir de 22h45.

RER C

Trafic interrompu le 1er janvier 2024, à partir de 22h, entre Paris-Austerlitz et Dourdan/Saint-Martin-d’Etampes.

Trafic interrompu du 7 au 28 janvier 2024, à partir de 22h, entre Paris Austerlitz et Dourdan/Saint-Martin-d’Etampes.