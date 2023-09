Trois adresses où faire un lunch aussi anglais que le roi

Alors que, dans un faste furieux, Charles III va se régaler de homard bleu, de volaille de Bresse marinée au champagne et de macarons à la rose (« a little café with that ? »), bref, du meilleur de la gastronomie française, on vous propose le cheminement inverse : dégoter des spécialités anglaises pour se croire de l’autre côté du Channel. N’oubliez pas la Marmite ! Et si vous en voulez plus, direction Londres et nos bonnes adresses royales



Project Sausage

Voilà un petit deli cornaqué par David John Kelly, passé par Sausalito, où tous les exilés de Sa Majesté (et les curieux de cette cuisine) vont pouvoir retrouver le goût des pauses déj à la mode brit. Délice de sausage roll ; moelleux sandwich au rôti de bœuf et raifort et, en dessert qui pousse loin les potards de la glycémie, une part de flapjack. Well done.

Où ? 57 rue du Chemin-Vert, Paris 11e.

L’Entente

Paris a enfin son gastropub ! Thanks au Londonien Oliver Woodhead (ex-Semilla) qui propose dans cette grande salle de bistrot bleue et bois des assiettes qui régalent les cadres du quartier : le famous fish & chips avec panure à la bière plus croustillante que la une du Sun, et une sauce tartare démoniaque (mais où sont les mushy peas ?). Et le week-end, c’est rôtisserie !

Où ? 13 rue Monsigny, Paris 2e.

© L'Entente

The Cambridge Public House

On connaît les cocktails au cordeau du pub du grand Breton Hyacinthe Lescoët, mais il ne faut pas oublier que ces bijoux liquides peuvent s’accompagner de solides snacks de Sa Majesté, comme un chausson au fromage, un sausage roll ou une tourte à la viande. Le tout dans un décor de pub plus vrai que nature.

Où ? 8 rue de Poitou, Paris 3e.