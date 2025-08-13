Trois concerts à ne surtout pas manquer au festival Jazz à la Villette

Des légendes de la musique dans tous les coins !

La fin du mois d’août approche et avec elle le retour de Jazz à la Villette, un classique du paysage musical de l’été parisien depuis 1986. Du 28 août au 7 septembre, le festival va dérouler une programmation d’exception, avec des affiches qui vont permettre de réaliser bien des fantasmes. Voici les trois soirées pour lesquelles il va falloir rapidement réserver :

- Le 28 août à la Grande Halle de la Villette

Pour la soirée d’ouverture, c’est un feu d’artifice qui s’annonce. Au programme ? The Headhunters, légendes du jazz-funk fondées par Herbie Hancock (mais qui jouent sans lui maintenant), l’explosif duo afro-électro-rock franco-congolais Tshegue, et pour finir tout simplement le prince de l’afrobeat Seun Kuti avec son groupe Egypt 80. N’oubliez pas de boire de l’eau.

20h, 35 €, billetterie ici

- Le 2 septembre à la Cité de la Musique

C’est le souffleur le plus coté du monde. Au saxophone, à la clarinette ou à la flûte, Shabaka Hutchings fait souffler un vent de poésie sur tout ce qu’il touche, Membre de la nouvelle scène jazz hybride de Londres, il multiplie les projets, mélangeant jazz, afro, hip-hop, reggae ou électro avec ses groupes Sons Of Kemet ou The Comet Is Coming. ll a sorti l’an passé son deuxième album solo, le méditatif Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, qu’il présentera à Jazz à Villette lors d’une soirée qui s’annonce céleste.

20h, 30 €, billetterie ici

- Le 3 septembre à la Grande Halle de la Villette

Encore un plateau d’exception avec d’abord le Sun Ra Arkestra, qui tourne toujours aussi bien depuis la mort de son fondateur il y a trente ans, puis l’un des projets d’hybridation les plus intéressants de ces dernières années, Tomorrow Comes The Harvest, créé par le DJ et producteur techno pionnier Jeff Mills, qui frotte ses machines aux tablas du percussionniste indien Prabhu Edouard et au clavier de Jean Phi Dary. Juste hypnotique.

20h, 35 €, billetterie ici

© M. Guthfreund / Philharmonie de Paris

Pour le programme complet du festival, c'est par ici ! Vous y trouverez des ciné-concerts pour les enfants (le matin à partir de 12 €), la sélection Under The Radar, avec des concerts d’artistes émergents, ainsi que des concerts gratuits, comme les afters chaque soir du 28 août au 7 septembre à la Petite Halle !