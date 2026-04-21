Trois expositions gratuites à ne pas laisser filer à Paris

Les galeries parisiennes représentent un réservoir d’art inépuisable, gratuit et souvent moins surpeuplé que les grandes expositions dans les musées. La preuve par trois !

Rouge, vert, bleu d’Abdelhak Benallou à la galerie des Filles du Calvaire

© Abdelhak Benallou / Antoine Besse

Exposées à la galerie des Filles du Calvaire, les toiles figuratives d’Abdelhak Benallou, né en 1992 à Alger, se distinguent par leur réalisme, la maîtrise des aplats lumineux et l’harmonie chromatique de scènes au cadre banal. Elles renvoient surtout à la solitude moderne baignée de néon, tel un Edward Hopper du 21ᵉ siècle où les visages se cachent quand l’époque impose de tout mettre en scène.

Quand ? Jusqu’au 2 mai 2026

Où ? 21 rue Chapon, Paris 3ᵉ

Michel Journiac, le corps transfiguré à la galerie Christophe Gaillard

© Pierre Journiac / Antoine Besse

Michel Journiac fut le pionnier français d’une forme assez extrême d’art corporel. Dès 1969, dans Messe pour un corps, il distribue comme hostie, lors d’une liturgie littérale, une tranche d’un boudin fait avec son propre sang ! Cette exposition aussi pop que viscérale regroupe les œuvres du Français décédé en 1995 où l’hémoglobine se mêle aux collages, à la sculpture, à la peinture. L’exploration d’un nouveau sacré ancré dans l’humanité

Quand ? Jusqu’au 2 mai 2026

Où ? 5 rue Chapon, Paris 3ᵉ

Out of The Shadow de Mohamed Saïd Chair à la galerie AFIKARIS

© Mohamed Saïd Chair / galerie AFIKARIS

Le nouveau Le Caravage vit au Maroc ! CNews est en sueur et nous, ravis ! Car impossible de ne pas penser au maître italien, à ses compositions millimétrées, à son angoissante maîtrise du clair-obscur devant les tableaux de Mohamed Saïd Chair, né en 1989 à Tanger. Pour sa première exposition personnelle en Europe à la galerie AFIKARIS, il montre des grands formats épiques, figurant une jeunesse marocaine, urbaine et anonyme dans des poses baroques rappelant Les Tricheurs ou La Vocation de saint Matthieu.

Quand ? Jusqu’au 9 mai

Où ? 7 rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 3ᵉ

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