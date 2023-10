Un banquet, des bouteilles de vin nature et une grosse soirée sur la Seine ce dimanche !

Si vous aimez bien manger, bien boire et bien danser, foncez ce dimanche 8 octobre sur la péniche Mazette pour la deuxième édition de la Grande Liesse organisée par l’agence Soif.

L’eucharistie de cette grand-messe commence dès 13h par un banquet à l’air libre (il va faire beau) jusqu'à 16h durant lequel le duo de DJ Alix et Sentiments va passer des platines aux fourneaux en mixant les recettes de leurs racines (la Polynésie pour le premier, le Doubs pour le deuxième) : pleurotes et trompettes en tempura, beurre d’herbes ; joue de porc, bière et fruits ; poires pochées et granité tahitien. Accord mets et vins érudits : loire Tohu Bohu des Errances ou bière au raisin de Maison Romane. A partir de 16h, tapas et tireuses prennent le relais avec des jus sans sulfite.

Pour le son attendez-vous à une gouleyante prog maison : house festive de Mangabey, apparitions drum’n’bass de Bernadette, techno de P Errine (du Sucre à Lyon) ou set des deux cuistots du jour…

Quand ? dimanche 8 octobre de 13h à 00h.

Où ? 69 port de la Rapée, Paris 12e.

Combien ? banquet 40 € ; fête gratuite dès 14h.

Réservation ici