Un bar à cocktail s'installe sur le toit de l'Hôtel Rochechouart (Montmartre)

Dans la catégorie Art déco, le champion tient solidement le bas de Montmartre. L’ancien Carlton’s, fréquenté un temps par Maurice Chevalier, a retrouvé en 2020 son faste feutré tout en loupe de noyer, marbre en trompe-l’œil et laiton géométrique grâce au tandem d’archis chauds Festen. Outre la centaine de chambres, hommage aux Années folles, et la brasserie au RDC, où on sert du classique parisien aussi indémodable que roboratif, le rooftop est LA raison pour laquelle on a hâte d’y retourner. Au programme, sur cette terrasse du neuvième étage : une vue à 360 degrés sur tout Paris avec tables en fer forgé et banquettes cosy couleur romarin, citron ou lavande… Un petit air de campagne à Paname ! Et dans les verres, des cocktails chantournés par une team de mixologue qui servira sept jours sur sept jusque tard le soir. Bonus : il est aussi possible de privatiser le lieu !



Où ? 55 boulevard de Rochechouart, Paris 9e

Quand ? Dès le 19 mai 2021