Un casino-club de 8 500 m² ouvre près de l’Arc de Triomphe

C’est une sacrée bête qui vient de poser ses jetons dans l’ouest parisien. Le 12 mai à midi, le groupe Partouche a inauguré son nouveau casino-club au 10 avenue de la Grande Armée, dans le 17e arrondissement de Paris. Un spot placé à quelques foulées de l’Arc de Triomphe, logé dans un bâtiment fraîchement retapé, qui revendique déjà le titre de « plus grand club de jeux de Paris ». « Nous abordons ce projet avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi avec humilité, a déclaré Fabrice Paire, Président du Directoire du Groupe Partouche. Nous créons quelque chose qui n’existe pas encore à Paris : un lieu capable de conjuguer plaisir du jeu, qualité d’accueil et exigence opérationnelle, dans un cadre totalement repensé ».

Sur place, Partouche annonce près de 5 000 m² dédiés aux tables, répartis sur plusieurs niveaux. Le premier étage du Partouche Casino Club fera tourner les classiques du genre : black jack, punto banco, craps et variantes de poker. Le deuxième, lui, sera réservé aux puristes du tapis vert, avec des parties de cash game en Texas Hold’em et Omaha, ainsi que des tournois organisés tous les jours. Pour monter cette programmation, le groupe s’est associé à Texapoker, poids lourd du circuit live.

Mais l’affaire ne se résume pas à empiler les tables et les jetons. Ouvert tous les jours de midi à 6h du matin, le lieu veut aussi prendre des airs d’adresse de nuit, avec un restaurant baptisé Tenaga, plusieurs bars et des points de snacking. Des salons VIP et des espaces lounge doivent compléter le dispositif après l’été. Environ 250 salariés seront mobilisés pour faire tourner la machine.

Côté sécurité, le groupe mise sur des contrôles d'identité automatisés, des tables connectées pour suivre les mises et des outils de traçabilité renforcés. Le bâtiment doit par ailleurs accueillir le siège du groupe dans les prochains mois.