Un coin de Sicile s’installe à Paris le temps d’un week-end !

Sicile la famille ! Pour fêter le lancement de sa nouvelle boisson San Pellegrino Ciao!, la marque d’eau pétillante italienne ouvre son pop-up “Alimentari”. Imaginé comme le nouveau cadeau de la Botte, le lieu réinterprète l’épicerie italienne, arborant des couleurs solaires de la plus grande île de Méditerranée.

Pendant deux jours, vous pourrez remplir votre sporta (« cabas » dans la langue de Claudia Cardinale) de douceurs italiennes dans une salle à la décoration estivale signée Uchronia, l’agence d’architecture d’intérieur de Julien Sebban, lauréate du prix du design au Time Out Paris Food & Drink Awards 2025.

© Paul Fogiel Epicerie Alimentari par S.Pellegrino

Sur les étagères, Ignazio Messina, le chef du restaurant Les Amis de Messina à Paris mais originaire de Cefalù, va poser des paquets de biscuits en pâte d’amande, des bocaux de pesto à la pistache, ou des olives de Sicile. Vous pourrez aussi y repartir avec une bouteille d’huile d’olive des Pouilles de l’entrepreneuse Manon Laime.

L’art de la table n’est pas oublié avec des céramiques pop de Justine Jupinet. À noter que si vous avez la flemme de cuisiner, les Amis de Messina vont préparer des plats à consommer sur place ou à emporter (arancini, foccacia, tiramisu). A faire couler avec un San Pellegrino Ciao! bien sûr.

© Paul Fogiel Epicerie Alimentari par S.Pellegrino

Si vous avez envie d’apprendre à cuisiner comme à Syracuse, le couple d’influenceurs Toscane et Lucas (@thewaywewantt sur insta) fera un cours de cuisine le samedi. Et pour vous nourrir aussi la tête, vous aurez aussi des livres de voyage en Sicile, des recettes, des carnets de notes... Bref, de quoi alimenter votre envie de retourner en Sicile.

Quand ? 13-14 juin de 10h à 18h

Où ? 25, rue Sedaine, Paris 11e