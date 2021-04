Un concert-test géant pourrait réunir 5 000 personnes à Bercy le 29 mai prochain

Enfin ! Deux fois reporté, le concert-test réunissant 5 000 personnes pourrait bien avoir lieu le 29 mai, à l'AccorHotels Arena. Pour ambiancer la foule ? Le groupe Indochine serait de la party, et partant pour participer au projet. C’est en tout cas ce que nous révèlent la très sérieuse AFP et le journal Le Parisien.

Aux manettes de l'initiative ? Le Syndicat spectacle musical et de variété (Prodiss), qui s'appuie sur les résultats plus qu'encourageants d'une expérimentation similaire conduite à Barcelone le 27 mars dernier, et rendus public hier. Un concert du groupe de rock Love of Lesbian, réunissant au coude à coude 5 000 personnes masquées. Soumises à des tests PCR deux semaines plus tard, celles-ci n'avaient manifesté aucun signe de contagion selon les organisateurs.

5000 personnes masquées mais debout, au coude à coude !

En France, c'est donc à Paris que cette messe musicale devrait se tenir, "courant mai" précise Malika Seguineau, la directrice générale de Prodiss, rappelant à l'AFP que la date du 29 avancée par Le Parisien est encore à l'étude. Le 23 avril dernier, le président du syndicat, Olivier Darbois, était l'invité de Bonsoir Paris sur BFM. Il confirme le chiffre de 5 000 personnes, "avec masque" bien sûr, mais "sans distanciation sociale", debout (le poing levé ?)

Nicola Sirkis, le leader du groupe Indochine, s’est confié à l'AFP : "On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu’aller dans un concert (avec masques, NDLR), ce n’est pas risqué". Si l’AccorHotels Arena de Bercy serait prêté gracieusement, reste à boucler le budget des tests scientifiques (900 000 € tout de même) rappelait sur BFMTV la ministre de la Culture Roselyne Bachelot... Nous rassurant, au passage : il n'y aurait pas qu'Indochine intéressé par ce futur concert.