Un concours de plongeon de haut vol va avoir lieu en face de la tour Eiffel

Vous avez le vertige et peur de mettre la tête sous l’eau ? Fuyez immédiatement cet article ! Après une première édition en 2022, le Red Bull Cli.ff Diving, ce concours mondial de plongeon de (très) haut vol créé en 2009, va de nouveau faire escale à Paris. Date prévue ? Le 18 juin

A l’appel de ce 18 juin, ce sont 12 concurrentes et 12 concurrents qui vont se présenter au bout du plongeoir, haut de 21 mètres pour les femmes et de 27 pour les hommes. Et comme l’an dernier, le concours aura lieu rive droite, précisément au port Debilly dans le 16e arrondissement, pile en face de la tour Eiffel. Et on n’oublie pas de se mouiller la nuque !

Quoi ? Red Bull Cliff Diving

Quand ? Dimanche 18 juin 2023