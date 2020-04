Un documentaire sur le fondateur du Studio Ghibli Hayao Miyazaki en accès libre !

L'un de ses récits les plus populaires se déroule au bord d'une falaise, mais c'est du fond de votre canapé que vous allez découvrir le mythe Hayao Miyazaki. Tandis que le catalogue de son Studio Ghibli vient de faire son apparition sur Netflix, la chaîne japonaise NHK a décidé pendant cette période cloisonnée de vous mener dans les coulisses de la boutique en partageant gratuitement le film de Kaku Arakawa 10 ans avec Hayao Miyazaki. Une première fois diffusé l'an dernier, la bobine est cette fois-ci accessible en ligne, en version sous-titrée en plusieurs langues dont le français.

Et comme son titre l'indique, on suit, le temps des quatre épisodes – de 49 minutes chacun –, peu ou prou dix ans de la vie d'Hayao Miyazaki, le mythique fondateur du studio, avec comme point de départ l'année 2006. On découvre un bonhomme au caractère aussi unique que bien trempé, en plein processus de création du film Ponyo sur la falaise. On suit les querelles familiales avec son fils réalisateur Goro, puis sa réaction face à la catastrophe de Fukushima et ses questionnements sur la technologie et le monde en général. Bref, tout pour percer le monde si spécial du Studio Ghibli.

Pour le documentaire, c'est par ici !