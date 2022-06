Un fantastique festival de danse s'installe sur les rails de la Petite Ceinture

Un gros raout de danse sur des rails abandonnés, ça pique votre curiosité ? Les 2 et 3 juillet, le festival Clignancourt danse sur les rails soufflera ses dix bougies en mettant le feu aux voies ferrées de la petite ceinture nord. Attention, c’est chaud…

Dix ans déjà que le festival secoue la capitale et ses habitants e : n électrisant ces rails abandonnés à grand renfort de shows de danse et de musique vivante. Cette année, toutes les danses et tous les corps seront célébrés au cours de deux jours d’allégresse placés sous le signe du rassemblement. L’objectif : “Rallier les corps”… et faire frémir les vôtres.

Pour faire honneur à la saison chaude, la programmation ultra-hot mêlera hip-hop, pole dance, aérobic et… twerk. Parmi les highlights de la prog, un concert du duo R&B orientalo-langoureux Mauvais Œil, une perf de gym 80’s-compatible du danseur et drag-queen Manly B, et une pièce de danse contemporaine de la talentueuse chorégraphe palestinienne Rima Baransi.

© Clignancourt Danse sur les Rails

Pour lancer les hostilités, rendez-vous est donné dans un des hauts lieux de la création contemporaine parisienne, le Consulat. Au programme du jeudi 30 juin : une pièce interactive de danse aérienne, offerte par Farid Ayelem Rahmouni, et un show de pole dance traversé de breakdance réalisé par une championne multirécompensée de la discipline, la Néerlandaise Yvonne Smink.

Le 2 juillet, ça se passe au Hasard ludique pour l’after officiel du fessetival. Sous l’impulsion du Twerk Alert Crew, vous serez gentiment conviés à venir remuer vos fessiers sur la musique de Bengala et Ride Di Vibes. Avis à celles et ceux qui n’ont jamais appris à bouger leur cul : un cours de twerk sera donné pour l’occasion par la danseuse et chorégraphe Patricia Badin. Hot or not ?

Quoi ? Clignancourt Danse sur les rails

Quand ? Samedi 2 juillet 2022, de 13h à 23h. Dimanche 3 juillet, de 13h à 19h. Soirée d’ouverture, jeudi 30 juin au Consulat, 14 avenue Parmentier, 11e. After, le samedi 2 juillet, de 23h à 5h au Hasard Ludique, 128 avenue de Saint-Ouen, Paris 18e

Où ? Samedi 2 et dimanche 3 : Jardins Ruisseau, Rails de la Petite Ceinture Nord (entrée au 10bis rue du Ruisseau, Paris 18ᵉ)

Combien ? De prix libre à 15 €