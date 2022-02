Un Five Guys bientôt ouvert à la place de Gibert Jeune ?

Un an à peine après sa fermeture définitive, il se pourrait bien que le monde d'après-Gibert Jeune soit encore plus amer que prévu. Dans un tweet daté du 28 janvier, la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, a annoncé, « effarée, qu’une enseigne de “fast-food” Five Guys s’installerait sur le site de l’ancien Gibert Jeune ». Le genre d'info à vous filer illico une intoxication alimentaire.

Alors, sommes-nous condamnés à voir un restaurant de burgers prendre place dans les étages de l'iconique librairie ? Si elle a pris soin d'utiliser le conditionnel, la maire a précisé au Figaro que le bailleur lui avait « indiqué qu'il s'agissait de la seule offre qui lui avait été présentée ». Pour contrecarrer le projet, Florence Berthoud a appelé la mairie et l'Etat à se « mobiliser à [s]es côtés pour bloquer cette ineptie en plein cœur du quartier des livres et à deux pas de Notre-Dame.»

Un appel qui fait notamment écho aux mots d’Olivia Polski, adjointe chargée du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et des métiers d’art et de mode, qui déclarait justement à ce sujet l'an dernier au Monde que « l’objectif [de la mairie] était le maintien d’un commerce culturel, et nous souhaitons garder une librairie Gibert à cet endroit ». Dans Le Figaro, enfin, l’édile avance également l’idée d’une modification du PLU (plan local d’urbanisme) pour créer des « zones de protection » et éviter ce genre de situation.