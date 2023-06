Un grand banquet populaire s’installe sous le viaduc de la ligne 6

Quoi de mieux pour découvrir le street art que de manger dans la rue ? Le jeudi 15 juin, dès 19h, le boulevard Vincent-Auriol, entre la rue Jeanne-d’Arc et celle du Chevaleret, se transforme en banquet populaire, ouvert à tous et bien protégé par le viaduc de la ligne 6 du métro aérien. Une grande tablée organisée par la mairie d’arrondissement et la galerie Itinerrance, d’où (en vous penchant un peu) vous pourrez admirer les fresques XXL peintes sur les façades des immeubles par les stars des bombes D*Face ou Shepard Fairey. A boulotter ? La tambouille que vous aurez concoctée et à cœur de partager avec les autres convives. Mais il sera aussi possible d’acheter des assiettes auprès des food trucks et des comptoirs des restos partenaires.

Où ? Boulevard Vincent-Auriol entre les stations Nationale et Chevaleret



Quand ? Le jeudi 15 juin à partir de 19h