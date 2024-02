Un immense centre d’art contemporain animera bientôt l’île Seguin

Les contours du projet Pointe des Arts se matérialisent enfin. On en parle depuis l’ouverture de la Seine Musicale en 2017 : l’ancienne île-usine de Renault doit devenir le plus grand îlot culturel du Grand Paris (voire d’Europe). Sur toute sa pointe amont, qui représente rien de moins que 53 000 m2 d’exploitation, le groupe Emerige échafaude un projet de quartier artistique et culturel qui devrait voir le jour entre 2025 et 2026. Un hub concentré autour de quatre pôles majeurs : un centre d’art, un cinéma de huit salles nouvelle génération du groupe Pathé, un jardin de sculptures et un hôtel quatre étoiles.

Un centre d’art en vedette

© CALQ

La star du quartier sera le centre d’art pluridisciplinaire de 5 000 m2, coiffé d’une immense terrasse panoramique. A l’intérieur, on annonce une “salle spectaculaire dédiée à la création contemporaine”, une boutique-librairie et un bar. Côté programmation, la volonté d’Emerige (mécène de la jeune création déjà bien identifié) est de valoriser les artistes français (qui représenteront le gros de l’affiche) et de mêler les disciplines, en mettant en miroir les arts plastiques, la mode et le design.

Derrière le projet architectural : les Catalans RCR Arquitectes, déjà à l’origine du magnifique musée Soulages à Rodez, et l’agence parisienne CALQ. Si les travaux doivent se terminer entre 2025 et 2026, la première exposition du centre n’est prévue qu’à l’automne 2026 – moment où un immense musée Giacometti doit également ouvrir ses portes, dans l’ancienne aérogare des Invalides. Une rentrée culturelle XXL en perspective.