Un musée pour Guimard, l’homme derrière les entrées de métro les plus iconiques de Paris

Car oui, Guimard a longtemps été boudé par les Français. « Cela peut surprendre les visiteurs étrangers, mais les Français n’ont jamais vraiment aimé l’Art nouveau », confie Fabien Choné au Guardian. Jugées trop exubérantes, ses créations – pourtant saluées à l’étranger – furent parfois moquées, qualifiées de "style spaghetti". Un critique de l’époque jugeait même la peinture verte de ses édicules "non française", et ses lettres cursives "stupéfiantes pour les étrangers". Résultat : sur les 167 entrées de métro dessinées par Guimard, seules 88 ont survécu aux décennies de modernisation.

Ce musée vient donc réparer une injustice patrimoniale. Grâce à une collection réunie par Hector Guimard Diffusion, l’association du Cercle Guimard et des prêts venus de collections privées et publiques, les visiteurs découvriront mobilier, objets décoratifs, archives rares et photographies inédites. Et bien sûr, les fameuses entrées de métro seront mises à l’honneur, avec l’appui de la RATP, dans des dispositifs immersifs pensés pour replonger le public dans le Paris de la Belle Époque et ses grandes expositions universelles.

À l’instar du musée Horta à Bruxelles ou de la Casa Batlló à Barcelone, Paris aura donc enfin sa maison-musée consacrée à l’un de ses grands architectes.