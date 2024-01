Un nouveau complexe culturel entre théâtre, ciné et université populaire va ouvrir ses portes à la Concorde

A la rentrée 2023, le théâtre de la Ville retrouvait sa maison mère sur la place du Châtelet, et l’Espace Cardin s’en retrouvait dépeuplé. Niché dans les jardins des Champs-Elysées, cet ancien café-concert pluricentenaire, qui abrite aujourd’hui un théâtre, un cinéma et des espaces d’exposition, ne restera pas longtemps désert. A l’initiative de la mairie de Paris, le voici déjà confié à une nouvelle directrice, la journaliste Elsa Boublil, pour écrire le premier chapitre de sa nouvelle vie. Entre agora démocratique et espace de création, les contours de ce “théâtre de la Concorde” laissent envisager un projet politique autant que culturel.

Dès la rentrée prochaine, à l’automne 2024, le lieu accueillera débats, spectacles et ateliers, pour faire, dixit Anne Hidalgo, “rempart à l’obscurantisme”. A quelques mois de l’inauguration (on ne sait pas encore si la nouvelle ministre de la Culture sera de la party), un comité d’orientation a été installé pour mettre en route ce projet polyvalent. Dans la team, l’humoriste et chroniqueuse Sophia Aram, le metteur en scène Mohamed El Khatib ou encore le peintre Gérard Garouste. La création y sera abordée sous toutes ses formes, à travers des concerts, du stand-up ou des ateliers de danse et d’éloquence.