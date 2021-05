Un nouveau rooftop secret se planque sur les hauteurs de Montmartre

Et un nouveau rooftop, un ! Perché façon duplexe au-dessus d'un tout nouveau lieu de vie branchouille et local (Cœur Sacré), le Rooftop Montmartre abrite un restaurant et un bar. La carte ? Elle est voyageuse, aux couleurs des pays d'origine des deux chefs résidents, le Napolitain Lorenzo Rennella et le Mexicain Pepe Iglesias (oui, comme Julio !).

Face à d’un côté la Basilique du Sacré-Cœur et de l’autre la Tour Eiffel, cette planque intimiste s'annonce idéale pour lapper un cocktail, siroter un verre de vin ou déguster un bon kawa de spécialité du torréfacteur parisien Terres de Café. Tout ça, sous la bénédiction du couple de Parisiens le plus mythique au monde, j'ai nommé Serge Gainsbourg et Jane Birkin, immortalisés sur une fresque de l’artiste Nathan Chantob.

Enfin, vous pourrez repartir avec le cabas plein après avoir fait un tour au concept-store du dessous réunissant 19 créateurs éthiques (mode, art de vivre, déco, cosmétique), à l'épicerie fine (produits originaux et franciliens) ou à la boulangerie. Bonus : des expos éphémères auront lieu régulièrement, tout comme des animations à gogo (barber shop, fleuriste sur le parvis ou encore cours d’œnologie dans le cosy bar à vin campant au rez-de-chaussée). Sur le papier, ça vend du rêve !

Où ? 5 rue Saint-Eleuthère, 18e

Quand ? Ouverture le 20 mai 2021 du Rooftop, puis 7/7 jours, de 17h30 à 2h.