Time Out pose ses valises à Budapest ! Après Lisbonne, Montréal ou encore New York, le concept mi-food court mi-lieu culturel débarque dans la capitale hongroise… et il y a déjà quatre restos confirmés pour ouvrir le bal.

Time Out Market Budapest : les 4 premiers restaurants confirmés

Recettes de nonna à l’italienne, grillades moyen-orientales, délices taïwanais en mode night market et grands classiques magyars secoués façon nouvelle vague : les quatre premiers noms du très attendu Time Out Market Budapest viennent d’être dévoilés. Après Lisbonne, New York et Dubaï, le concept s’installe enfin à Budapest, niché au premier étage du mythique grand magasin Corvin, sur Blaha Lujza tér. Un mastodonte de 2 500 m² avec 11 restos, 3 bars, 5 espaces événementiels, et de quoi faire saliver 540 gourmands en simultané – et on ne fait que s’échauffer. Le but du jeu ? Rassembler sous un même toit le meilleur de la scène culinaire et culturelle locale. Et aujourd’hui, on peut enfin lever le voile sur les quatre premières pépites qui ouvriront le bal.

© Time Out Market - Corvin Palace

Anyukám Mondta

Originaire de la petite ville d’Encs, Anyukám Mondta est un pilier de la gastronomie hongroise depuis plus de 30 ans. Pour la première fois, l’établissement posera ses valises de façon permanente à Budapest. Les plats italiens des frères Dudás, Szabolcs et Szilárd – comme la pizza Margherita DOP ou la focaccia au jambon de Parme et burrata – mêlent histoire familiale et ingrédients de haute qualité.

Pingrumba

Pour ceux qui aiment les saveurs percutantes de l’Inde et du Moyen-Orient, Pingrumba risque bien de devenir une adresse incontournable. Sa cuisine inspirée, aux accents allant du Caire à Calcutta, met à l’honneur des plats fraîchement grillés, des associations audacieuses et des épices envoûtantes.

101 Bistro

101 Bistro vous transporte dans l’univers d’un bistrot taïwanais moderne : ses plats mélangent influences chinoises, japonaises et occidentales, le tout subtilement revisité avec des ingrédients hongrois. Le poulet shou pa ou les épinards façon Sichuan sont déjà devenus cultes à Budapest, et figurent naturellement à la carte.

Szaletly

Le quatrième nom, Szaletly, est l’un des représentants les plus authentiques de la cuisine hongroise contemporaine. Le credo du restaurant repose sur le respect des traditions gastronomiques, avec des plats classiques comme le ragoût, les quenelles au pavot ou la soupe goulasch, réinterprétés avec modernité par le chef Dániel Bernát.

Que boire au Time Out Market Budapest ?

Il vous faudra bien un petit quelque chose à boire avec tout ça, non ? Bonne pioche : c’est la mythique Dreher Tanksör qui coulera à flot au Time Out Market Budapest. Une bière culte en Hongrie, servie très fraîche et non pasteurisée. Et parce qu’il n’y a pas que la nourriture dans la vie, le marché sort aussi le grand jeu côté culture : concerts, expos, happenings et rencontres rythmeront les jours (et les nuits) de ce nouveau QG. D’autres restos et surprises seront dévoilés avant l’ouverture officielle.