Un open air de 5 600 m2 va ouvrir tout l'été aux Docks de Paris

Après le succès l'an passé de Border City, le collectif électronique français Newtrack, bien connu pour ses résidences démentes (ApéroBPM au Point Ephémère, KlubBPM au Rex Club ou PlageBPM au Glazart) réitère pour notre plus grand plaisir avec Mercury ! Un nouvel open air festif de 5 600 m2, toujours aux portes de la capitale, à Aubervilliers. Dès que les autorités donneront leur feu vert, et jusqu'à fin octobre, Les Docks de Paris devraient nous régaler nuit et jour, du mercredi au dimanche.

Expositions street art, yoga, barbecues à gogo... Cette année, le collectif a eu cinq mois pour mettre en place le nouveau spot, contre trois semaines l'an passé pour Border City. Conséquence ? La tente de karaoké (ouvert non stop !) et les stands de restauration vont être agrandis. Une fanzone équipée d'un écran géant permettra de suivre les matchs de l’Euro, les JO de Tokyo ou le Tour de France.

Planque à chill en journée, teuf la nuit

En journée, il fera bon se poser au Vinyle Village. Tandis que la nuit venue, si tout se passe bien, entre DJ sets et concerts, le spot devrait abriter la crème des musiques électroniques, mais aussi de la pop, du rap et même du rock. Une scène futuriste sera d’ailleurs créée spécialement, comme le rapportent nos confrères de Trax.

Château Perché, Soeurs Malsaines, Increase the Groove ou encore House of Underground seront là pour vous faire danser. On sait que les samedis soirs seront 100% techno, avec notamment le collectif Possession, ou Underscope, fondé par Brice Coudert, l’ex-programmateur de Concrete. Comme l'an passé, les dimanches seront réservés à nos copains de Dure Vie, Vryche et Newtrack, sur fond d’ambiance house et disco.

Safe zone

Côté nouveauté, a noter la création de deux safe zones. En partenariat avec la marque de VTC Freenow, les clubbeurs partant de Mercury pourront attendre leur véhicule dans un lieu dédié, où personne ne sera seul. Pour la sécurité de tous, une seconde safe zone sera créée à l’intérieur même du lieu, via les associations de prévention ACT RIGHT et Fêtez Clairs.

Quoi ? Mercury

Où ? 85 Avenue des Magasins Généraux 93300 Aubervilliers

Quand ? Ouverture communiquée sous peu. Du mercredi au dimanche jusqu'à fin octobre 2021.

Plus d'infos ici.