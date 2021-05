Un restaurant italien branché va s’installer sur le rooftop de la Samaritaine

Si on ne connaît pas la date précise de la réouverture (imminente !) de la mythique Samaritaine – rachetée par le LVMH et rénovée de fond en comble par l’agence japonaise Sanaa–, on sait que le grand magasin comptera un hôtel cinq étoiles et pas des moindres : après Courchevel et Saint Tropez, Cheval Blanc débarque à Paris ! 72 chambres et suites pimpées par l’architecte d’intérieur Peter Marino, dont une suite de 1000 m2 avec piscine de 12,50 mètres de long, ainsi qu’un spa Dior. L'hôtel de luxe ambitionne selon les propres mots de son président Jean-Jacques Guiony d'être le "plus bel hôtel urbain du monde"... Rien que ça !

Côté food ? Si le spot comptera un gastronomique au premier étage, cornaqué par le chef triplement étoilé Arnaud Donckele, on pourra également chiller de manger dans le jardin-terrasse de 650 m2 au 7e étage, avec vue panoramique sur tout Paris. Selon AD magazine, c’est un restaurant Langosteria, inspiré par l’adresse-mère ancrée au bord du lac de Côme, qui pourrait rejouer les gimmicks italiens : « spaghetti fumés aux palourdes et tomates rôties, les paccheri au homard, tomates jaunes, oignon nouveau et basilic, ou encore les crevettes royales à la catalane ». Miam miam mia !

Quand ? Pas de date communiquée pour le moment

Où ? 8, quai du Louvre, 1er