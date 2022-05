Un TGV direct Paris-Berlin va faire son apparition !

Trans-Europ-Express, le retour. Voilà une nouvelle ferroviaire qui devrait faire danser de joie bon nombre d’entre vous. Le 24 mai, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou a révélé la prochaine arrivée d’une liaison directe de jour entre Paris et Berlin. Heure de passage estimée du premier train ? « Décembre 2023 », a-t-il lâché à l’AFP.

Le chef des chefs de gare a dévoilé quelques contours de ce futur Paris-Berlin direct. Première chose à savoir : cette liaison, fruit d’un B2B entre la SNCF et la Deutsche Bahn, se fera sur des trains ICE allemands au rythme d’un aller-retour quotidien, avant l’ajout potentiel d’un deuxième trajet, cette fois-ci sur des machines françaises.

Jean-Pierre Farandou explique en partie l’apparition de cette future ligne par l’évolution des manières de voyager des usagers : « Ça fait sens parce qu’on constate que les gens acceptent de faire des trajets de plus en plus longs. […] En l’occurrence, Paris-Berlin, c’est sept heures. » Soit plus d’une heure et une correspondance de moins que les liaisons ferroviaires actuelles. Et on ne compte pas les émissions de CO2 en moins par rapport à un voyage en avion.

D’ici la mise en service, les détails de ce Paris-Berlin devraient continuer à tomber, dont les prix des billets. Une liaison nocturne entre les deux villes est également prévue pour fin 2023, exploitée par ÖBB, l’entreprise publique autrichienne. Décidément, tous les chemins mènent au Berghain.