Une balade en VR avec les dinosaures au muséum d’Histoire naturelle

L’avenir est déjà arrivé au muséum d’Histoire naturelle. Depuis quelques années, l’institution a pris le lead dans le domaine de la réalité virtuelle (et augmentée). Derrière ses somptueuses galeries pleines de fossiles et de spécimens naturalisés, un Cabinet de réalité virtuelle propose déjà moult expériences bien foutues. La petite nouvelle ? Un voyage temporel remontant le cours de l’évolution en totale immersion. Intitulée “Monde disparus”, l’aventure démarre il y a 3,5 milliards d'années, avant de s’arrêter en… 220. Au muséum, mais dans le turfu, donc.

A partir du 14 octobre, vous pourrez chiller avec les dinosaures, observer l’essor de la lignée humaine et nager avec des reptiles marins muni d’un casque de VR, le temps d’une expérience inédite de 45 minutes. Accompagné d’une chercheuse, Charlie, et de son robot, on se laisse ballotter entre terre, mer, préhistoire et futur à la découverte d’espèces disparues. Co-réalisée par Excurio (producteur de formats en réalité virtuelle) et le comité scientifique du muséum, l’expérience est toute cérébrale mais se vante d’une puissance sensible indiscutable. Rendez-vous en VR inconnue.

Où ? au muséum national d’Histoire naturelle, Paris 5e.

Quand ? du 14 octobre 2023 au 16 juin 2024.

Combien ? 24-29 €.