Une double expo pour découvrir les plus belles pièces de la collection Dior d’Azzedine Alaïa

Les dieux de la mode sont revenus parmi nous !

Dior, Alaïa adorait. De manière un peu obsessionnelle même. Le couturier (décédé en 2017) a découvert la maison française à Tunis dans les magazines, et dès qu’il est arrivé à Paris en 1956, il a passé quatre jours en stage dans les ateliers Dior. Dès lors, sa passion le dévore et il récupère au fil des années plus de 600 pièces Dior, venues enrichir sa fameuse collection privée, qui compte plus de 20 000 pièces toutes maisons confondues.

La Fondation Azzedine Alaïa et la Galerie Dior proposent d’en découvrir une centaine, du 20 novembre 2025 au 3 mai 2026, à l’occasion d’une expo intitulée tout simplement La Collection Dior d’Azzedine Alaïa, à la Galerie Dior.

Ce sera l’occasion rare d’entrer dans la tête d’Alaïa, célébré pour sa manière toujours renouvelée de sculpter le corps des femmes, et de comprendre la façon dont il s’inspirait des techniques de Dior, dont il possédait une connaissance intime.

Et pour aller encore plus loin, ses propres créations sont mises en miroir avec une trentaine de modèles Dior, cette fois à Fondation Azzedine Alaïa, qui accueillera l’exposition Azzedine Alaïa et Christian Dior, deux maîtres de la couture du 1er décembre 2025 au 3 mai 2026. Attention les yeux !

Quand ? du 20 novembre 2025 au 3 mai 2026, et du 1er décembre 2025 au 3 mai 2026.

Où ? Galerie Dior, 11 rue François-Ier, Paris 8e, puis à la Fondation Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, Paris 4e.

Combien ?16 € à la Galerie Dior, 10 € à la Fondation Azzedine Alaïa.