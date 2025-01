Une étude révèle quels types de concerts les Français préfèrent

70 %. C’est la proportion des moins de 35 ans qui partagent leurs expériences de concerts sur les réseaux sociaux. On ne débattra pas de l’intérêt de la démarche (“On accepte et notre cœur reste ouvert”, comme ils disent sur TikTok), mais le chiffre témoigne des nouveaux modes de consommation de la musique live par les nouvelles générations. Dans une étude menée pour le compte de l’Observatoire Lifestyle Trends American Express autour des attentes des Français en matière de concerts, les chiffres montrent à quel point ces habitudes évoluent au fil des âges, quitte à complètement transformer le paysage musical événementiel.

Ces évolutions ont lieu dans tous les domaines : manières de s’informer (qui tendent à se digitaliser alors que le bouche-à-oreille continue – pour combien de temps ? – d’être prédominant), fréquence de l’activité (les moins de 35 ans sont les plus gros consommateurs de concerts), choix de l’environnement (si la majorité des Français déclarent préférer les petites salles, c’est l’inverse pour les jeunes, beaucoup plus friands de festivals), genres préférés… C’est sur ce dernier point qu’on observe vraiment un tournant avec l’âge.

Le rap indétrônable chez les jeunes

Si la majorité des Français reste principalement attirée par la variété française (pour 54 % des répondants sur l’ensemble du panel), un changement de paradigme est à l'œuvre chez les jeunes générations. De fait, la variété est surtout plébiscitée par les plus de 60 ans (62 % des répondants), quand les moins de 35 ans ont des goûts plus divers, appréciant à parts égales la variété, la pop et le rap.

Plus on descend, plus le rap monte : c’est le choix numéro un (50 %) des 18-24 ans, détrônant largement la variet’ (37 %). Reste à savoir si, avec les années, les rappeurs obtiendront le monopole du cœur des Français.