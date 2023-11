Une expo spectaculaire du photographe de mode Juergen Teller débarque à Paris

Saint Laurent, Vivienne Westwood, Loewe… Les plus grandes (et cool) maisons de mode lui doivent certaines de leurs plus excitantes campagnes. Du haut de ses trente ans de carrière, Juergen Teller est une référence mondiale dont la plupart des clichés sont devenus aussi iconiques que ses modèles, de Kate Moss à Kim Kardashian.

Très coté dans le monde de l’art contemporain, son travail fait désormais partie des collections des plus grandes institutions, de la Fondation Cartier au Centre Pompidou. Au Grand Palais Ephémère, ce sont plus de 800 pièces (photos, vidéos et installations) du photographe allemand qui seront réunies dans une expo qui s’annonce spectaculaire.

Paradis XVIII, Musée du Louvre, Paris 2009 © Juergen Teller

Du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024, i need to live présentera des séries inédites de l’artiste aux côtés de ses photographies les plus emblématiques. Des photos de mode, mais aussi un travail plus intime, et notamment celui réalisé avec sa femme dans leur quotidien de parents. Chez lui, l’humour et la légèreté se mêlent à une forme de provocation naturelle, donnant une impression de spontanéité rare (et trompeuse, ses clichés étant extrêmement travaillés) dans l’univers très codifié de la mode.

Mais le plus frappant dans cette œuvre immense, c’est sans doute son travail émancipateur et décomplexé sur la nudité : un regard sur les corps devenu bien trop rare dans un monde gouverné par les filtres et les retouches. Vivement décembre.

Vivienne Westwood No.1, London, 2009 © Juergen Teller

Où ? Grand Palais Ephémère, place Joffre, Paris 7e

Quand ? du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024

Combien ? 15€ - billetterie