Une exposition monumentale sur le clubbing envahit le Grand Palais Immersif

Journaliste, Time Out Paris

Ça va être votre fête. Le Grand Palais Immersif se transforme en temple de la nuit avec une expo XXL dédiée au clubbing, des origines de la house à la rave culture. Lumières, sons, archives et beats hypnotiques : Paris s’apprête à vibrer.

Tout commence comme une bonne soirée qui promet : suspendue entre nostalgie et futurisme. À l’entrée du Grand Palais Immersif, un videur — icône totale, mi-physio, mi-gardien du temple — vous autorise à passer un mur de son, prélude à un voyage sensoriel. De l’autre côté, un club en perpétuelle mutation s’anime, habité par une foule de danseurs virtuels. Une foule que vous vous apprêtez à rejoindre, ou plutôt votre double numérique, prêt à enchaîner les pas de danse dans un décor mouvant. Car oui, ici, on ne vient pas simplement regarder : on vient vivre, incarner, faire partie de la fête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grand Palais Immersif (@grandpalais_immersif)

Une nuit au musée (version BPM)

Avec CLUBBING, sa nouvelle expo immersive (du 13 mai au 1er octobre 2025), le Grand Palais Immersif plonge au cœur de la nuit électronique, de ses balbutiements jusqu’aux raves d’aujourd’hui. Plus qu’un simple panorama historique, c’est une expérience où la fête devient matière à transmission. Et où les corps, même digitalisés, continuent de vibrer.

Une immersion totale imaginée par Pierre Giner

Le commissaire de l’exposition, l’artiste Pierre Giner, décrit CLUBBING comme « une expérience partagée, participative et immersive, qui célèbre non seulement l’histoire des cultures des clubs, de lieux, de musiques, d'ambiances, mais en devient aussi une extension vivante. Une invitation à se perdre dans la nuit, ses sonorités et ses lumières, pour mieux se retrouver, à devenir un moment de cette œuvre totale éphémère qu’est la culture de la nuit. »

Sur 1 200 m² d’espaces interactifs, vous pourrez créer votre propre avatar — look inclus, évidemment — et le laisser déambuler dans les recoins d’un monde où les mythes de la nuit prennent vie. DJs cultes, physios charismatiques, chercheurs de l’ombre : tous prennent la parole pour raconter ce que danser veut dire. Le parcours, conçu par Pierre Giner donc, vous transporte des dancefloors du Studio 54 à ceux du Berghain, en passant par les caves, les hangars et les plages qui ont marqué l’histoire.

Et parce qu’un club digne de ce nom ne ferme pas à l’heure du goûter, l’exposition sera accessible jusqu’à 22h, du jeudi au samedi. De quoi prolonger le plaisir en mode nocturne. Eh bien, dansez maintenant !

Quand ? Du 13 mai au 1er octobre 2025. Ouvert du mardi au mercredi de 11h à 20h, du jeudi au vendredi de 11h à 22h, le samedi

de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 20h. Dernière entrée 45 min avant la fermeture.

Où ? Grand Palais Immersif, 110 rue de Lyon, Paris 12e

Combien ? De gratuit à 25€, selon les conditions.