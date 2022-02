Une méduse rose fluo de 25 mètres de long installée au-dessus de la piscine Molitor

​​Que les pharmacologues se rassurent : non, une fiole de LSD n'est pas tombée au fond du bassin de la piscine Molitor. Il est ici question d'une création monumentale tout ce qu'il y a de plus réelle. Dans la lignée de ses installations hivernales lancées en 2018 – ou encore de l'œuvre Museum of the Moon de l'Anglais Luke Jerram –, une méduse rose fluo de 25 mètres de long trône jusqu'au 31 mars au-dessus du célèbre hôtel-bassin Art déco situé dans le 16e arrondissement. Et chose folle : l'œuvre est en accès libre.

Derrière Medousa, une création exposée pour la première fois à Paris, on retrouve le street artiste français RETRO, déjà vu sur un paquet de murs à Paris et au-delà, soutenu pour l'occasion par l'agence We Are So Art Addict (le festival Underground Effect à la Défense, c'est eux). Si, visuellement, l'œuvre en jette sévère avec ce rose fluo (éclairé la nuit) bon à vous péter un obturateur, les chiffres qui l'accompagnent le sont tout autant.

La méduse mesure donc 25 mètres de long (soit la taille d'un petit bassin), sa seule tête fait 6 mètres de diamètre sur 4 de haut, et son poids total avoisine les 285 kilos. En ce qui concerne sa structure, elle se compose de plusieurs centaines de mètres carrés de filets de pêche fabriqués en Bretagne, rafistolés par près de 7 000 nœuds, le tout posé sur une structure en alu francilienne pour une création, nous dit-on, majoritairement made in France. Pour usiner cette Medousa, il aura fallu pas loin de 800 heures de production et une petite semaine de pose à Molitor pour une équipe de cinq personnes.

Comme dit plus haut, il est possible de venir voir Medousa gratuitement tous les jours de la semaine, de 7h à 23h, sur une partie des bords du bassin aménagée à cet effet. Pour nager dessous, en revanche, il faudra prendre une chambre, un abonnement ou une séance au spa. Prix de départ ? 270 € la nuit dans une chambre classique. Mais dites-vous que le LSD est offert.

Quoi ? Medousa

Quand ? Jusqu'au 31 mars 2022. Tous les jours, de 7h à 23h.

Où ? Piscine Molitor, 8 avenue de la Porte-Molitor, Paris 16e

Combien ? Accès libre