Une nuit de soutien à la Palestine entre cinéma, débat et DJ sets à à la Station

Au programme, un set de Paloma Colombe et un débat titré “50 nuances de boycott culturel” !

Le Festival Ciné-Palestine, qui entretient la culture palestinienne à Paris et Marseille avec ses ciné-clubs réguliers, chauffe les projecteurs avant sa 12e édition avec une soirée de soutien à la Station - Gare des Mines samedi 11 avril entre cinéma engagé et DJ sets inspirés.

Au programme : une sélection de courts-métrages pour capter la vitalité du cinéma palestinien, suivie d’une discussion qui s’annonce épineuse titrée “50 nuances de boycott culturel”. Puis, place à la musique avec les DJ sets de Promesses, Paloma Colombe, dont on vous a raconté la renaissance dans cet article, et Kasbah, derrière le projet et la série de compilations Musique de Fête.

Et derrière la fête, des actions concrètes puisque chaque billet permettra de soutenir les jeunes cinéastes palestinien(ne)s et les projections du festival.

Quand ? samedi 11 avril 2026, de 20h à 6h.

Où ? La Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? 13-20 €.