Une structure en verre de 15 mètres de haut vient d’atterrir dans le jardin du Palais-Royal

Jusqu’au 15 novembre, les Parisiens vont cohabiter avec Réflexions, une installation en verre pharaonique de l’artiste verrier Emmanuel Barrois dans le bassin du jardin du Palais-Royal. Avant de questionner le sens de cette Réflexions, jactons de sa forme. Au milieu du Palais-Royal, on découvre une création tout en verre à l’allure d’échafaudage de 15 mètres de haut, formée de 1 400 barres et dépassant les huit tonnes sur la balance, qui aura nécessité 30 mois de travail d’ingénierie et 12 000 heures d’atelier. Réflexions a été pensée pour réfléchir la lumière naturelle sur le sol et les murs au fil du déplacement du soleil, tandis que des éclairages la font briller la nuit. Avec un peu de pot, vous pourrez même voir un arc-en-ciel.

© Sergio GRAZIA / Atelier Emmanuel Barrois

Rayon genèse, la légende raconte qu’au soir des flammes de Notre-Dame, l’artiste a eu en tête une œuvre entremêlant la question des bâtisseurs, de l’artisanat et l’image d’une attraction de son enfance à la Foire du Trône, qu’il a conçue à l’aide d’un budget « autour d’un million d’euros » comme il l’expliquait à France 3 (entre autofinancement et mécénat de la Caisse des Dépôts, les Monuments nationaux et la Société d’encouragement de l’industrie nationale). Après s’être pavanée pendant deux mois en plein Paris, Réflexions fera des escales dans le monde entier, sous de nouvelles formes.

Quand ? Jusqu’au 15 novembre 2023, de 8h30 à 22h30. A partir du 1er octobre, de 8h30 à 20h30.

Où ? Jardin du Palais-Royal, 2 galerie de Montpensier, Paris 1er.